Rússia perdeu mais de um milhão de soldados, diz Kiev

A Rússia perdeu mais de um milhão de soldados na Ucrânia desde o início da sua invasão em grande escala, em 24 de fevereiro de 2022, informou na quinta-feira o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.

O número - que alegadamente ascende a 1.000.340 - inclui tropas russas mortas, feridas ou incapacitadas.

De acordo com o relatório, a Rússia também perdeu 10 933 tanques, 22 786 veículos blindados de combate, 51 579 veículos e tanques de combustível, 29 063 sistemas de artilharia, 1413 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, 1184 sistemas de defesa aérea, 416 aviões, 337 helicópteros, 40 435 drones, 3337 mísseis de cruzeiro, 28 navios e barcos e um submarino.

"As perdas totais das forças de ocupação russas em termos de efetivos desde o início da invasão em grande escala atingiram um milhão", declarou o Estado-Maior da Ucrânia. "Mais de 628.000 ocorreram apenas no último ano e meio".

Ao divulgar o relatório na quinta-feira, o Estado-Maior da Ucrânia afirmou que a marca de um milhão não é apenas uma estatística, mas um símbolo de resistência e resiliência.

"Um milhão. É o quanto o potencial ofensivo do inimigo diminuiu", escreveu o Estado-Maior. "Um milhão que nos podia ter destruído, mas que nós destruímos".

A declaração continuou a destacar o significado simbólico por detrás deste número, referindo os locais das derrotas e perdas de Moscovo na Ucrânia, "na Floresta Vermelha perto de Chernobyl, nas águas do Dnipro perto da Ponte Antonivsky, no Donbas e na região de Kharkiv. E no fundo do Mar Negro, onde se afundou o cruzador Moskva".

"Este milhão de ocupantes neutralizados é a nossa resposta. A nossa memória de Bucha, Irpin, Kupyansk, Kherson... Sobre a maternidade bombardeada em Mariupol e o hospital Okhmatdyt em Kiev, destruído por um míssil russo. Sobre as lágrimas de crianças, civis mortos a tiro e casas destruídas".

Kiev também expressou a sua gratidão a todos os soldados ucranianos que contribuíram para a luta, reafirmando que "cada ocupante eliminado é mais um passo em direção a uma paz justa".

"Hoje, demos mais de um milhão desses passos", concluiu o Estado-Maior.

Registo das perdas militares

A Ucrânia começou a acompanhar e a publicar publicamente as perdas russas em 1 de março de 2022, quando a contagem era de 5 710 mortos e 200 capturados. Desde então, os números têm vindo a aumentar todos os anos.

Em 2022, a Rússia perdeu 106 720 soldados, com uma média de 340 por dia, de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.

Em 2023, as perdas mais do que duplicaram para uma média de 693 por dia e 253 290 soldados. Em 2024, as perdas diárias ultrapassaram o limiar dos 1 000 e totalizaram 430 790 soldados.

Este ano, a Rússia tem estado a perder, em média, 1.286 soldados por dia.

Os números do Estado-Maior da Ucrânia estão em consonância com as estimativas dos aliados ocidentais da Ucrânia.

No início de abril, a Deutsche Welle noticiou que, de acordo com um alto funcionário da NATO, as perdas da Rússia ultrapassaram os 900 000 soldados, incluindo 250 000 mortos, desde o início da invasão em grande escala.

A Ucrânia e a Rússia não divulgam publicamente as suas perdas.

Em fevereiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmou que mais de 46.000 soldados ucranianos foram mortos no campo de batalha desde o início de 2022.

Disse também que cerca de 380 000 soldados ucranianos ficaram feridos e que "dezenas de milhares" continuavam "desaparecidos em combate" ou detidos em cativeiro russo.