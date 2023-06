VivaTech 2023: Estas 5 empresas estão a repensar a forma como viajamos

A mobilidade é um tema central na VivaTech em Paris - e não faltam empresas inovadoras a competir para mudar o futuro das viagens.

A mobilidade é um dos temas-chave da VivaTech deste ano, com muitas empresas em fase de arranque e operadores estabelecidos a apresentarem as suas soluções inovadoras para alguns dos nossos maiores desafios em matéria de transportes.

Como iremos transportar pessoas e mercadorias nas estradas, na água e no ar num futuro próximo? Desde scooters aéreas a minúsculos carros elétricos com baterias amovíveis, eis algumas das ideias de mobilidade mais interessantes - e mais incríveis - em exposição na feira de em Paris.

Voar pelos céus numa scooter aérea

A scooter é um meio de transporte muito popular na Europa. A empresa francesa Zapata está a levar este conceito para os céus com uma "air scooter".

Em declarações à Euronews Next, Beatriz Esteban Cara, gestora da Zapata, afirmou que, no próximo ano, as pessoas poderão experimentar pilotar as scooters em centros de voo nos Estados Unidos - sem necessidade de licença de piloto e sem edifícios ou pessoas nas imediações para se preocuparem.

Estão seguros, garantiu, porque se alguma coisa correr mal, os computadores de bordo guiarão automaticamente a scooter de volta à terra em segurança.

A scooter aérea da Zapata estará disponível para voar em locais específicos nos EUA Luke Hurst/Euronews Next

Para que é que a empresa prevê a sua utilização? De momento, a Zapata planeia vender as aeronaves a empresas que queiram abrir os seus próprios centros de voo para oferecer aos clientes experiências de voo recreativas, pelo que é improvável que se vejam estas scooters a sobrevoar as cidades europeias nos próximos tempos.

Bicicleta na água

O Hydrofoiler SL3 da Mantafoil pretende desenvolver os pedais do futuro, "uma experiência surrealista sem trilhos nem trânsito", segundo a empresa.

Os veículos hydrofoil têm uma folha ou asa que fica debaixo de água e as levanta da superfície da água à medida que a velocidade aumenta.

Hydrofoiler SL3 da Mantafoil Mantafoil

Pedalar em cima da superfície da água requer muita energia e, por isso, o protótipo da Mantafoil combina a força do pedal com um motor de assistência elétrica para que os utilizadores possam desfrutar de passeios de até quatro horas e meia à superfície.

O fundador da empresa, sediada na Nova Zelândia, espera que as corridas nestas bicicletas se tornem um dia um desporto olímpico. Por enquanto, estão disponíveis para compra em retalhistas selecionados.

Entregas num híbrido de helicóptero e avião

A Apeleon é a empresa por detrás de um drone de descolagem e aterragem vertical (VTOL) que incorpora as vantagens de um helicóptero e de um avião. A empresa austríaca já está a trabalhar com clientes no seu país de origem, desenvolvendo rotas específicas que o drone poderá utilizar para entregar encomendas leves.

O drone de entregas da Apeleon em exposição na VivaTech Luke Hurst/Euronews Next

Os casos de utilização propostos para o drone são tarefas como a entrega rápida de sangue ou de outros produtos médicos a hospitais. Uma vez que o veículo não requer grandes infraestruturas aéreas, como pistas, a empresa está também a explorar a sua potencial utilização em áreas remotas com terreno acidentado no continente africano.

O protótipo da aeronave esteve em exposição na VivaTech e a empresa demonstrou como a frente da aeronave se abre para revelar o espaço para a carga útil. Totalmente elétrico, o drone pode percorrer distâncias até 150 km, a uma velocidade de cruzeiro de 100 km/h.

Aquisição de carros pequenos

Encontrar um ponto de carregamento continua a ser um desafio para os proprietários de carros elétricos em muitas regiões, e o carregamento é um tema em destaque na VivaTech deste ano.

No entanto, há uma empresa pensa que tem a solução. O Tiny Car é - como o nome sugere - um carro elétrico do tamanho de um smart-car, com baterias amovíveis que podem ser carregadas em casa.

Os proprietários poderão comprar um conjunto de quatro baterias para garantir que têm sempre uma reserva, e cada bateria permite cerca de 15 km de distância de viagem.

O carro minúsculo da Tiny Car Luke Hurst/Euronews Next

Um tejadilho com painéis solares também pode dar um impulso extra em dias de sol. O carro ainda está a ser desenvolvido, mas o protótipo apresentado na VivaTech mostrou a sua carroçaria leve em madeira e a sua construção simples.

A Tiny - a empresa francesa por detrás do veículo - planeia vender este pequeno veículo citadino por cerca de 9000 euros.

O elevador urbano ao estilo de Willy Wonka

Um dos protótipos mais extravagantes em exposição foi o Climb-E da Italdesign, que fez com que os visitantes da feira de tecnologia fizessem fila para fingir viagens em Realidade Virtual pelos arranha-céus de cidades futuristas.

O Climb-E na VivaTech Luke Hurst/Euronews Next

Concebido para a mobilidade horizontal e vertical, o "conceito de transporte autónomo" destina-se principalmente a uma utilização privada, mas a empresa acredita que também pode ser utilizado para prestar serviços aos consumidores "através da sua capacidade de integração em estruturas civis e residenciais da próxima geração e do futuro".

Não é totalmente claro como vai funcionar, ou que cidades existem que poderiam acomodar este tipo de conceito. Em última análise, a ideia é transformar a "face urbana tradicionalmente imóvel dos edifícios num sistema mutável e em movimento", afirma a empresa italiana.