Biossimilares são tão fiáveis como medicamentos tradicionais, diz diretor da EMA

O diretor médico da Agência Europeia de Medicamentos afirma que não há razão de recear estes medicamentos, mais baratos e tão fiáveis como os tradicionais.

Já ouviu falar do conceito de permutabilidade no domínio da medicina? Fomos à Agência Europeia de Medicamentos(EMA) para perceber o que é e o que significa para os doentes e para os sistemas de saúde da União Europeia.

O Diretor Médico da EMA, Steffen Thristrup, deu-nos algumas informações:

"É uma palavra difícil. Permutabilidade significa que se pode substituir ou trocar um produto por outro. Quando falamos de permutabilidade de biossimilares, estamos a falar de doentes que já estão a ser tratados com o produto de referência e que podem ser transferidos para uma versão biossimilar do produto de referência, ou que podem mesmo ser transferidos entre diferentes biossimilares com o mesmo produto de referência. Em última análise, também se pode iniciar uma terapia com um biossimilar, para que não seja necessário passar pelo produto original. A grande vantagem é a poupança de dinheiro. Não existe uma vantagem terapêutica, porque estes produtos são os mesmos, têm a mesma eficácia e a mesma segurança. Mas há uma oportunidade, porque são normalmente mais baratos, pelo que o sistema de saúde pode poupar dinheiro, ou talvez possa mesmo oferecer a mesma terapia a mais doentes pelo mesmo custo", explica.