Apresento-vos Nariman Aliyev: Construir o futuro digital do Azerbaijão na Code Academy

De Gorkem Sifael

Neste episódio, conhecemos Nariman Aliyev, Diretor do Programa de Cibersegurança da Code Academy, que reflete sobre o importante papel que esta está a desempenhar na definição do futuro da educação digital e da cibersegurança no Azerbaijão.

Nariman Aliyev, Diretor do Programa de Cibersegurança da Code Academy, reflete sobre o importante objetivo da instituição de moldar o futuro da literacia digital e da cibersegurança no Azerbaijão. Desde que entrou para a Academy, há seis anos, Aliyev tem supervisionado a direção estratégica do programa de cibersegurança e o desenvolvimento do seu currículo. A Code Academy já formou quase 10 000 jovens em várias disciplinas, incluindo TI, programação, marketing digital, design e cibersegurança.

Aliyev salienta a importância da literacia digital como uma competência fundamental na atual era digital, não só para o sucesso nos domínios técnicos, mas também para distinguir a informação real da desinformação online. Salienta que o erro humano é frequentemente o elo mais fraco da cibersegurança, partilhando uma história sobre uma invasão significativa causada por um simples descuido que custou a uma organização mais de 2 mil milhões de dólares.

Para Aliyev, o ensino é uma paixão com raízes no seu sonho de infância. Vê os seus alunos como projetos e orgulha-se do seu crescimento profissional e das suas contribuições para o setor. À medida que nos aproximamos da era das tecnologias da informação e da Indústria 4.0, Aliyev está confiante de que os talentos formados na Code Academy conduzirão o Azerbaijão a um futuro tecnologicamente avançado e seguro.