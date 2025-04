PUBLICIDADE

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos parece poder vir a confirmar uma lei que proíbe a plataforma de transmissão de vídeos TikTok nos Estados Unidos, a menos que não seja da sua empresa-mãe sediada na China.

Os juízes parecem ter sido persuadidos pelos argumentos de que a ameaça à segurança nacional colocada pelas ligações da empresa à China se sobrepõe às preocupações de restringir o discurso do TikTok ou dos seus 170 milhões de utilizadores nos EUA.

No início da argumentação, que durou mais de duas horas e meia, o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, identificou a sua principal preocupação: A propriedade do TikTok pela ByteDance, sediada na China, e a exigência da empresa-mãe de cooperar com as operações de inteligência do governo chinês.

Se for mantida em vigor, a lei aprovada por maiorias bipartidárias no Congresso e assinada pelo presidente Joe Biden em abril exigirá que o TikTok "fique às escuras" em 19 de janeiro, disse o advogado Noel Francisco aos juízes em nome do TikTok.

Francisco exortou os juízes a decretarem uma pausa temporária que permita ao TikTok continuar a funcionar.

"Poderemos estar novamente num mundo diferente" depois da tomada de posse do Presidente eleito Donald Trump, a 20 de janeiro, afirmou.

Trump, que tem 14,7 milhões de seguidores no TikTok, também pediu que o prazo fosse adiado para lhe dar tempo para negociar uma "resolução política".

Mas não ficou claro se algum dos juízes iria optar por esta via.

Apenas o juiz Neil Gorsuch parecia estar do lado do TikTok, considerando que a proibição viola a Constituição.

Gorsuch classificou os argumentos avançados pela administração Biden em defesa da lei como um "ponto de vista paternalista".

O TikTok ofereceu-se para colocar um aviso de que o conteúdo pode ser manipulado pelo governo chinês.

"Não assumimos normalmente que o melhor remédio para o discurso problemático é o contra-discurso?", questionou a procuradora-geral Elizabeth Prelogar, que defendeu a lei para a administração Biden.

Mas um aviso não seria suficiente para contrabalançar a disseminação de desinformação, disse Prelogar.

Francisco e o advogado Jeffrey Fisher, que representam os criadores de conteúdos e os utilizadores do TikTok, tentaram repetidamente centrar a atenção do tribunal nas restrições da Primeira Emenda que recairiam sobre o TikTok e os seus utilizadores, pondo em perigo a subsistência dos criadores de conteúdos se a lei for autorizada a entrar em vigor.

Mas, em comparação com as perguntas pouco desafiantes dirigidas a Prelogar, enfrentaram o ceticismo de todos os juízes, à exceção de Gorsuch.

O juiz Brett Kavanaugh manifestou a preocupação dos EUA com o facto de a China poder aceder a informações sobre dezenas de milhões de americanos, incluindo adolescentes e pessoas na casa dos 20 anos, entre os quais o TikTok é extremamente popular.

"Parece-me uma grande preocupação para o futuro do país", afirmou Kavanaugh.

Roberts minimizou o argumento de Fisher de que a proibição do TikTok viola os direitos de liberdade de expressão dos utilizadores americanos.

"O Congresso está bem com a expressão", disse Roberts. "Eles não estão bem com um adversário estrangeiro, como eles determinaram que é, reunindo todas essas informações sobre os 170 milhões de pessoas que usam o TikTok."

A ByteDance disse que não vai vender a plataforma de vídeo de formato curto e Francisco disse que uma venda pode nunca ser possível nas condições estabelecidas na lei.

Se o TikTok não for vendido a um comprador aprovado, a lei federal proibirá as lojas de aplicações, como as da Apple e da Google, de oferecerem a aplicação. Também proibiria os serviços de alojamento na Internet de alojar o TikTok.

Os utilizadores do TikTok que já tenham a aplicação nos seus telemóveis continuarão a ter acesso à mesma. Mas os novos utilizadores não poderão descarregar a aplicação e os actuais deixarão de poder receber actualizações.

Isso acabará por tornar o aplicativo impraticável, disse o Departamento de Justiça em processos judiciais.

O TikTok, por sua vez, foi "avisado" desde 2020, durante o primeiro mandato de Trump, que sua venda poderia ser exigida se não pudesse satisfazer as preocupações de segurança nacional do governo dos EUA.

A lei federal foi o culminar de uma saga de anos em Washington sobre o TikTok, que o governo considera uma ameaça à segurança nacional devido às suas ligações à China.

As autoridades americanas argumentam que as grandes quantidades de dados dos utilizadores que o TikTok recolhe, incluindo informações sensíveis sobre os hábitos de visualização, podem cair nas mãos do governo chinês através de coação.

Também estão preocupados com o facto de o algoritmo proprietário que alimenta o que os utilizadores vêem na aplicação ser vulnerável à manipulação pelas autoridades chinesas, que poderiam pressionar a ByteDance a moldar o conteúdo da plataforma de uma forma difícil de detetar.

O TikTok, que processou o governo no ano passado por causa da lei, há muito que nega que possa ser usado como uma ferramenta de Pequim.

A empresa negociou com a administração Biden entre 2021 e 2022 para resolver as preocupações em torno da privacidade de dados dos EUA e potencial manipulação algorítmica.

Em documentos judiciais, acusou a administração de essencialmente abandonar essas negociações depois de apresentar um projeto de acordo em agosto de 2022.

Mas o Departamento de Justiça disse que o governo Biden concluiu que a proposta era "insuficiente" porque manteria os laços da TikTok com a China.

A agência disse que o Poder Executivo também não poderia "confiar na ByteDance para cumprir nem detetar o não cumprimento antes que fosse tarde demais".

Espera-se que os juízes do Supremo Tribunal se pronunciem sobre este caso dentro de dias, quase de certeza antes do prazo de 19 de janeiro.