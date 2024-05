Prevê-se que os casos de dengue - que se transmite através da picada de mosquitos infetados - aumentem a nível mundial devido às alterações climáticas.

PUBLICIDADE

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aprovou uma nova vacina contra a dengue, uma vez que este ano foram registados mais de 6 milhões de casos do vírus transmitido por mosquitos no continente americano.

A dengue é transmitida aos seres humanos através da picada de um mosquito infetado. Pode causar sintomas semelhantes aos da gripe e, em casos raros, levar à morte.

A vacina foi desenvolvida pela empresa farmacêutica japonesa Takeda e contém versões enfraquecidas dos quatro serotipos do vírus da dengue.

A agência mundial de saúde recomendou a vacina para crianças com idades compreendidas entre os seis e os 16 anos em zonas onde se registam níveis elevados do vírus. Duas doses da vacina são administradas com três meses de intervalo.

Rogério Gaspar, Diretor de Regulamentação e Pré-Qualificação da OMS, afirmou que a aprovação "é um passo importante na expansão do acesso global às vacinas contra a dengue".

"Com apenas duas vacinas contra a dengue pré-qualificadas [aprovadas] até à data, esperamos que mais fabricantes de vacinas se apresentem para avaliação, para que possamos garantir que as vacinas chegam a todas as comunidades que delas necessitam", acrescentou o responsável num comunicado.

84% de eficácia contra a dengue

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou a vacina da Takeda em 2022. Um estudo concluiu que a vacina era 84% eficaz na prevenção de hospitalizações.

A vacina foi aprovada pela OMS em 2020, mas não está a ser amplamente utilizada porque requer um rastreio de infeção anterior por dengue, justificou a agência.

A OMS estima que existam mais de 100 a 400 milhões de casos de dengue por ano.

Na semana passada, o gabinete regional da agência na América disse que houve 6,7 milhões de casos de dengue reportados na região só este ano, representando um aumento de 206% em comparação com o mesmo período de 2023.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) alertou no ano passado para o facto de a espécie de mosquito que é um vetor de transmissão conhecido da dengue e de outros vírus se ter propagado na Europa devido à subida das temperaturas.

Esta situação é suscetível de provocar mais casos e mortes devido a doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue. Em 2023, França, Itália e Espanha registaram casos de dengue transmitidos localmente.