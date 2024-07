A percentagem de fumadores na UE só diminuiu um ponto em três anos, o que suscitou apelos à adoção de medidas de controlo do tabaco.

PUBLICIDADE

Quase um quarto (24%) da população da União Europeia fuma, de acordo com um novo inquérito encomendado pela Comissão Europeia.

Este valor representa apenas uma diminuição de um ponto percentual no número de fumadores em comparação com os resultados de 2020, com disparidades observadas entre os países inquiridos pelo Eurobarómetro.

Mais de 35% das pessoas na Bulgária, Grécia e Croácia são fumadoras, em comparação com menos de 10% na Suécia.

Os cigarros em caixa continuam a ser a escolha mais popular, com cerca de sete em cada dez pessoas a fumá-los diariamente.

O consumo médio também permanece o mesmo em comparação com os valores de 2020, com cerca de 14 cigarros fumados por dia.

Os cigarros eletrónicos, ou e-cigarros, são utilizados por 3% dos inquiridos, especialmente entre as pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 39 anos.

Um em cada três começou a usar cigarros eletrónicos porque os seus amigos o faziam, enquanto 36% escolheram o vaporizador para parar ou reduzir o consumo de tabaco.

"O Eurobarómetro sublinha a necessidade de agir. Mostra que as pessoas apoiam medidas adicionais de controlo do tabaco, em vez de as associarem à imagem de um 'Estado-anão', como alguns grupos de pressão gostam de sugerir", afirmou Frank Vandenbroucke, Ministro da Saúde belga, num comunicado divulgado pela coligação europeia Smoke Free Partnership.

Impulso para uma regulamentação mais rigorosa do tabaco

A UE pretende alcançar uma "geração livre de tabaco" em que menos de 5% da população consuma tabaco até 2040 - em comparação com os actuais 24% do último inquérito, como parte do Plano Europeu de Luta contra o Cancro.

"Espero sinceramente que a próxima Comissão retome rapidamente os trabalhos em atraso sobre a revisão das directivas relativas ao tabaco", acrescentou Vandenbroucke.

A última versão desta diretiva europeia data de 2014, embora tenha sido objeto de várias alterações para acompanhar a evolução do mercado.

A sua revisão estava inicialmente prevista para dezembro de 2022, mas foi adiada indefinidamente.

"A Comissão tem de reiniciar imediatamente a revisão de três diretivas - uma relativa aos impostos sobre o tabaco, outra relativa aos produtos do tabaco e uma terceira relativa à publicidade - porque o consumo de tabaco continua a ser a principal causa de cancro evitável", afirmou Lilia Olefir, directora de parcerias da Smoke Free.

O tabaco é responsável por 700 000 mortes por ano e constitui o maior risco evitável para a saúde na UE.

Algumas medidas como "o aumento das taxas mínimas de imposto sobre os cigarros, os produtos do tabaco de enrolar e os novos produtos do tabaco e da nicotina, a obrigatoriedade de embalagens simples, a proibição de vendas transfronteiriças em linha e a proteção dos adolescentes contra a publicidade digital a produtos que causam dependência" já estão em vigor em vários Estados-Membros, referiu Olefir.

A eurodeputada defende, no entanto, a harmonização dos regulamentos da UE sobre esta matéria e uma maior resistência ao lobby do tabaco, especialmente no que se refere à juventude europeia.