Os investigadores identificaram uma possível ligação entre a semaglutida e uma doença ocular rara, mas afirmaram que é preciso mais investigação para saber se o medicamento causou efetivamente o problema.

As pessoas que tomam os medicamentos Wegovy e Ozempic, dois antidiabéticos que também são tomados para a perda de peso, podem ter maior risco de cegueira num olho devido a uma doença ocular rara, segundo uma nova investigação.

O estudo, publicado na revista JAMA Ophthalmology, incluiu os registos médicos de cerca de 17.000 pessoas ao longo de seis anos.

Os investigadores verificaram que os doentes com diabetes a quem foi prescrito semaglutida, que é vendida com o nome comercial de Wegovy e Ozempic, tinham cerca de quatro vezes mais probabilidades de serem diagnosticados com neuropatia ótica isquémica anterior não arterítica (NOIA-NA). Trata-se de uma doença ocular que não provoca dor, mas que não pode ser tratada ou curada.

O estudo também diz que os doentes com excesso de peso ou obesos a quem foi receitado o medicamento tinham sete vezes mais probabilidades de ter NOIA-NA do que os doentes que não tomavam o medicamento.

A NOIA ocorre como resultado da redução do fluxo sanguíneo para o nervo ótico, que liga o olho ao cérebro, causando cegueira súbita e permanente no olho. É pouco comum, afetando duas a dez pessoas em cada 100.000.

Mesmo assim, os investigadores afirmam que médicos e doentes devem ter os resultados deste estudo em conta.

"A utilização destes medicamentos explodiu nos países industrializados e têm proporcionado benefícios muito significativos, mas no futuro a discussão entre o doente e o seu médico deve incluir a NOIA-NA como um possível risco", afirmou em comunicado o Dr. Joseph Rizzo, um dos autores do estudo e diretor do serviço de neuro-oftalmologia do hospital Massachusetts Eye and Ear, onde decorreu a investigação.

Os autores do estudo começaram a investigação no verão de 2023, depois de Rizzo e os colegas terem, no espaço de uma semana, diagnosticado NOIA-NA em três doentes que tomavam os medicamentos para perda de peso.

Dada a raridade da condição, os investigadores decidiram olhar retroativamente para os dados dos pacientes e encontraram uma ligação.

É preciso mais investigação

O estudo tem várias limitações. Centrou-se na correlação, o que significa que os investigadores não sabem se o medicamento causou de facto a cegueira, e incluiu uma amostra invulgarmente grande de doentes com doenças oculares raras, o que pode distorcer os resultados.

No entanto, a análise mostra que os pacientes tiveram o maior risco de NOIA-NA no primeiro ano após a prescrição de semaglutida, o que sugere que a doença seja induzida por medicamentos.

Os investigadores afirmaram que os resultados são "significativos mas provisórios" e defenderam um maior escrutínio da ligação entre a semaglutida e a perda de visão.

"Uma vez que a diabetes é um fator de risco conhecido para a NOIA-NA, os doentes com diabetes que se qualificam para o tratamento com GLP-1 podem estar em maior risco de ter (a doença)", segundo o Dr. Andrew Lee, porta-voz clínico da Academia Americana de Oftalmologia e neuro-oftalmologista do Hospital Metodista de Houston, nos EUA.

"O tipo de estudo efetuado aqui é útil para identificar potenciais ligações entre o tratamento com GLP-1 e a NOIA-NA, mas não é o tipo de estudo que pode mostrar que o tratamento causou a NAIA-NA", disse Lee.

Embora o estudo seja interessante, "é necessária mais investigação para testar esta hipótese", acrescentou.

Outros estudos mostram que os medicamentos contra a obesidade podem reduzir o risco de cancro, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, mas também têm sido associados a problemas de estômago raros mas graves.

As novas descobertas são particularmente relevantes para as pessoas que estão a considerar os medicamentos e que têm "outros problemas conhecidos do nervo ótico, como o glaucoma, ou se têm uma perda visual significativa preexistente por outras causas", disse Rizzo.

O semaglutida, que pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como agonistas do recetor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), ganhou popularidade desde que a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk lançou o Ozempic para tratar o diabetes em 2017 e lançou o Wegovy como um medicamento para o controleo de peso em 2021.

A procura aumentou de tal forma que a União Europeia enfrenta atualmente uma escassez de Ozempic, o que levou a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) a pedir aos médicos que não o receitem apenas para "fins cosméticos" e a alertar para a contrafação destes medicamentos.

Este artigo foi atualizado para incluir os comentários de um perito independente.