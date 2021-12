Guia para uma viagem de negócios à Bulgária em 2022

Se tem uma viagem de negócios prevista em Sófia, capital da Bulgária, em 2022, aqui fica um guia para aproveitar ao máximo o seu tempo no "País das Rosas".

Onde ficar?

O centro de Sófia está repleto de edifícios históricos e ruas com árvores. Vale a pena passear pela avenida pedonal Vitosha e deambular na área à volta do Palácio Nacional da Cultura.

As duas áreas possuem uma grande variedade de hotéis confortáveis e acessíveis, a dois passos de sítios marcantes da vida nocturna da capital búlgara.

Se tiver reuniões de manhã, há muitos sítios com horários menos tardios. Os bairros vizinhos de Oborishte e Lyuben Karavelov são uma boa escolha. As duas zonas ficam perto do centro da cidade e têm várias vantagens. Oborishte é o lugar ideal para quem gosta de zonas verdes, fica perto do Parque Zaimov, que possui um teatro, e o Parque dos Médicos, um jardim com esculturas.

Para uma estadia mais artística, a zona à volta de Lyuben Karavelov vai do Palácio Nacional da Cultura até à Lozenets, um sítio muito na moda. É um local ideal para visitar galerias de arte e cafés pitorescos.

O Palácio Nacional da Cultura, Centro de Congressos de Sófia Shutterstock - Standard license

Convidar um cliente para um jantar especial

Depois das reuniões e dos seminários, talvez seja uma boa ideia convidar um parceiro de negócios para jantar. Há uma zona que alberga alguns dos melhores restaurantes da cidade. Basta dar um passeio pelo bairro à volta do Monumento ao Czar Libertador (czar _Osvoboditel _em búlgaro), uma estátua imponente em frente da Assembleia Nacional. A área tem estabelecimentos gastronómicos de primeira classe que propõem uma grande variedade de pratos, menus de degustação com entradas contemporâneas, cozinha tradicional e restaurantes europeus com os melhores sabores de Itália e de França.

O Monumento ao Tsar Libertador no centro de Sófia fica perto de vários restaurantes Canva

A cozinha búlgara tradicional

Vale a pena explorar a gastronomia local e experimentar os pratos da cozinha búlgara mais autêntica.

Em qualquer restaurante típico búlgaro, a refeição começa com uma dose rápida de rakia seguida de uma salada shopska composta por pepinos, tomates, cebolas e queijo. Depois da refeição, passe por um dos muitos cafés em Oborishte para provar as delícias culinárias clássicas búlgaras.

Para quem gosta de carne, é essencial provar o Kebapche, a versão búlgara das almôndegas. A mistura de carne e especiarias em forma de salsicha é frequentemente servida com batatas fritas.

Os vegetarianos têm a oportunidade de provar uma versão sem carne de gyuveche. Servido na panela de barro onde é cozinhado, o gyuveche é a típica comida do brunch: pimentos assados, cebolas e queijos cobertos com ovo. Uma forma saborosa de começar um dia de folga em Sofia.

Um copo de rakia e uma salada shopska Canva

O que fazer nos tempos livres?

Sófia está repleta de sítios históricos que remontam ao tempo dos trácios. Para um mergulho na história, a Igreja de São Jorge é um lugar incontornável. Datada do século IV, a rotunda de tijolos vermelhos é o edifício mais antigo de Sófia, com paredes abobadadas e frescos deslumbrantes, incluindo um mural do século X de um anjo que simboliza a era dourada do Primeiro Império Búlgaro.

Grande parte da história de Sófia está ligada à religião. A Igreja de São Nedelya, a Sinagoga de Sófia, e a Mesquita de Banya Bashi são alguns dos locais de culto que vale a pena contemplar.

A Igreja de São Jorge em Sófia data do século IV Canva

As vistas da cidade

Se desejar fazer uma pequena excursão para contemplar uma vista da cidade, pode ir até à montanha de Vitosha, a sul de Sófia. No verão, pode fazer grandes caminhadas e no Inverno é possível esquiar nas encostas. Na estação de metro de Vitosha, há um autocarro que o leva até ao cimo da montanha para ver a vista da cidade. Antes de regressar a casa, aproveite um último momento de descanso e descontração, nas nascentes naturais de Sofia e num dos muitos spas da cidade.