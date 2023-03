Aqui estão sete incríveis cidades europeias para visitar de comboio

As férias da Páscoa estão a aproximar-se rapidamente, e esse poderá ser o momento perfeito para uma aventura no comboio.

As rotas ferroviárias podem ser surpreendentemente rápidas - apenas 3,5 horas de Londres a Amesterdão - e mesmo as longas têm percursos de luxo.

Os viajantes estão cada vez mais a partilhar as alegrias de viagens lentas. Chegar ao destino é um prazer quando se está imerso nas variadas paisagens da Europa. E mais rotas do que nunca estão a abrir-se em toda a Europa, o que significa que se pode fazer a viagem com facilidade.

De centros culturais no norte a destinos ensolarados no sul, escolhemos sete cidades fantásticas na Europa para as quais não é necessário voar.

Para paisagens de montanha: Berna

A capital suíça, perfeita para postais, está situada nas margens do cristalino rio Aar e está rodeada pela beleza imponente dos Alpes cobertos de neve.

Aproveite o tempo da primavera para embarcar numa excursão pela rota Radwanderroute 888 - Grünes Band Bern ou passear pelo Rosengarten.

A Catedral de Berna é uma das atrações mais espetaculares da cidade Pexels

É também o lar de seis quilómetros de arcadas comerciais de arenito, repletas de adegas, cafés e lojas de artesanato. Para obter as melhores vistas sobre a Altstadt medieval (Cidade Velha), deve subir os 344 degraus até ao topo da Catedral de Berna, a torre da igreja mais alta do país, com 101 metros.

Os comboios diretos para Berna partem de Paris e Frankfurt e demoram 4,5 horas. De Bruxelas e Londres, a viagem demora 7,5 horas com uma mudança na capital francesa.

Para delícias gastronómicas: Florença

É impossível escolher apenas um local gourmet na Europa, mas a encantadora cidade italiana de Florença é uma escolha de "dar água na boca".

Dando ênfase aos alimentos locais, sustentáveis e sazonais, os petiscos toscanos, tais como a schiacciata flatbread e o bife florentino estão frequentemente no menu. Também a Tagliatelle com trufas e cogumelos porcini de origem local, ou massas de pappardelle de javali, seguidas, sem dúvida, do melhor "gelato" de todo o país.

As temperaturas começam a subir em março, mas ainda são amenas na primavera - o tempo perfeito para turismo.

Comboios noturnos chegam a Florença: 10 horas a partir de Munique e menos de 6,5 horas a partir de Genebra.

Para os amantes da cultura: Amsterdão

Graças a pintores famosos como Van Gogh e Rembrandt, Amesterdão é uma cidade de arte icónica.

Lar das obras dos Mestres holandeses no Rijksmuseum e das peças modernas igualmente envolventes no Stedelijk, é fácil perceber porque é que a capital holandesa é considerada um dos polos culturais da Europa. Explore e descobrirá muito mais, desde esculturas ao ar livre a pequenas galerias independentes.

Amesterdão na primavera Pixabay

Amesterdão e as zonas rurais circundantes ganham vida durante a primavera. Os canais estão alinhados com árvores verdes brilhantes, os parques da cidade estão indiscutivelmente no seu melhor e as tulipas - uma das exportações mais famosas da Holanda - começam a florescer.

Para ver estas flores icónicas dirigir-se a Keukenhof Gardens, pouco mais de uma hora a sudoeste de Amesterdão, entre março e maio.

Pode apanhar um comboio direto de Frankfurt para Amesterdão em quatro horas, de Londres em pouco mais de 3,5 horas e de Paris em 3 horas.

Para visitas turísticas ao sol: Sevilha

Embora um pouco fora do caminho, Sevilha, no sul de Espanha, é um destino vibrante que recompensa generosamente os visitantes dispostos a percorrer essas milhas extra.

É uma das cidades mais quentes de Espanha, o que significa que as temperaturas atingem os 40°C no verão. Sevilha é muito mais amena na primavera, com temperaturas mais baixas.

Sevilha vista do Edifício Metropol Paraso Pexels

Esta é uma cidade mergulhada na história, com destaques arquitetónicos que vão desde a maior catedral gótica do mundo até ao requintado palácio Real Alcázar. Um cenário ensolarado de pistas sinuosas, tapas celestiais e dança flamenca, deixará definitivamente a sua marca.

Sevilha fica a 2,5 horas de comboio direto de Madrid. Uma viagem de Paris ou Lisboa leva de 12 a 13 horas.

Para uma arquitetura intrigante: Colónia

Colónia é uma mistura fascinante de antigas muralhas romanas e igrejas medievais.

Os pináculos gémeos da catedral de Kölner Dom são uma parte icónica da linha do horizonte, e a vista sobre a atrativa expansão da cidade a partir da Torre Sul vale bem a subida de 533 degraus.

Embora não tão quente como alguns outros destinos da lista, o tempo começa a melhorar em Colónia, na primavera. Mas esteja preparado para muita chuva e mesmo trovoadas, por isso traga a sua roupa de tempo húmido.

Pode viajar de Londres para Colónia em 4,5 horas, mudando de roupa em Bruxelas. A partir de Paris, a viagem direta é de 3 horas, tornando-a uma opção ideal para as suas férias de comboio na Europa.

Para vinhas exuberantes: Bordéus

A capital francesa do vinho encanta os visitantes com as suas paisagens.

Aqui pode visitar algumas das centenas de propriedades aristocráticas, ou châteaux, para aprender mais sobre o processo de vinificação e provar o produto final.

Na cidade, o museu ultramoderno Cite du Vin é um local impressionante dedicado a levar o vinho e o seu património a uma geração mais jovem através de exposições imersivas.

Bordéus é uma bela cidade com muito para oferecer para além da degustação de vinho Pixabay

Se planeia visitar a cidade em abril, talvez valha a pena programar a sua viagem para coincidir com um dos muitos festivais de vinho e inaugurações de vinhas que acontecem durante o mês.

Bordéus fica a 2 horas de comboio de Paris. Pode chegar de Londres ou Amesterdão em cerca de 5,5 horas com uma mudança ou em 4,5 horas a partir de Bruxelas.

Para a grandeza imperial: Viena, Áustria

A capital da Áustria é conhecida como a Cidade da Música graças a um património que inclui Mozart, Beethoven, Brahms e Strauss.

Visite a mundialmente famosa Musikverein, onde toca a Orquestra Filarmónica de Viena, ou explore as exposições interativas no inovador museu Haus der Musik. Em alternativa, descubra o legado imperial deixado pelos Habsburgos no Palácio de Hofburg, que data do século XIII e é um dos maiores complexos palacianos do mundo.

Se estiver de visita na primavera, verá o melhor das exposições florais de Viena. Jardins e parques por toda a cidade estão repletos de magnólias e flores de cerejeira, bem como rosas e túlipas.

Pode chegar a Viena a partir de Paris em 10 horas com uma mudança, ou a partir de Bruxelas em 11. Uma viagem direta a partir de Frankfurt demora apenas 6,5 horas.