De Rebecca Ann Hughes

Embora os turistas tendam a preferir a parte ocidental de Creta, a parte oriental oferece experiências inolvidáveis de gastronomia, caminhadas e passeios nos tradicionais caïques de pesca.

"Um pouco de azeite", diz o cozinheiro cretense, Giannis Kallivretakis, antes de começar a salpicar o líquido dourado numa frigideira até quase um centímetro de profundidade.

O azeite cretense local parece estar presente em todos os pratos tradicionais da ilha, incluindo bolos e sobremesas, e a maioria dos cretenses tem os seus próprios olivais. Estes mantêm-nos ocupados durante os meses mais frios, quando os turistas evitam a ilha.

"As oliveiras são o bem mais precioso que temos", acrescenta Kallivretakis.

O cozinheiro dá aulas de culinária no Blue Palace, uma estância turística na parte oriental da maior ilha da Grécia, que é menos frequentada.

Eis como desfrutar da ilha sem as multidões.

Aprenda a fazer saladas coloridas e folhas de videira recheadas em Creta

Uma aula de culinária cretense é uma visão da notável autossuficiência dos habitantes da ilha. Há muito que é essencial aqui, sobretudo porque uma sucessão de conquistas - romanos, bizantinos, árabes, venezianos e turcos otomanos - significa que os cretenses aprenderam a depender da terra.

Para um lanche rápido, Kallivretakis começa com um sólido pão de farinha de alfarroba. As alfarrobeiras e as suas longas vagens castanhas crescem por toda a ilha e o hotel abastece-se de farinha num moinho próximo.

Kallivretakis cobre os pedaços de pão com tomates esmagados cultivados no planalto interior de Lassithi, uma alcaparra e um generoso fio de azeite.

Num lanche, antes do jantar, os cretenses comem pão de alfarroba com tomate e azeite Yevheniia

Ele é de uma pequena aldeia perto da costa e possui 350 oliveiras. "O azeite é muito benéfico para o nosso corpo", comenta, oferecendo as suas unhas saudáveis para inspeção.

Na salada grega, Kallivretakis avisa que a alface não deve aparecer. Em vez disso, combina cebola roxa, pimento verde, tomate, azeitonas e queijo feta - todos da ilha - com o omnipresente azeite e sumo de uva verde.

"Estes legumes têm um aroma como nunca cheirou antes", diz ele, agitando a tigela, e tem razão.

A pièce de résistance são as dolmades. Colocando uma folha de videira sobre a palma da mão virada para cima, Kallivretakis demonstra como se pega numa pitada de arroz cru, curgete e cebola, coloca-a no centro e enrola-a numa embalagem elegante.

Depois de meia hora no forno, embebidos em caldo de carne, são deliciosos, com sabor a ervas e um agradável travo a limão.

A ilha de Spinalonga tem muralhas defensivas espetacularmente preservadas construídas pelos venezianos no século XVI. Joshua Kettle

Visite a ilha-fortaleza de Creta num barco de pesca renovado

Do terraço do bar e da maioria das salas do Blue Palace, onde Kallivretakis dá aulas de culinária, tem-se uma vista cinematográfica de Spinalonga.

A ilha atrai os amantes da história com as suas muralhas defensivas espetacularmente preservadas, construídas pelos venezianos no século XVI em resposta à ameaça emergente da invasão turca.

Após um período sob o domínio dos otomanos, o ilhéutornou-se uma colónia de leprosos de 1903 a 1957. Agora desabitado, está a ser considerado Património Mundial.

A rota rochosa através do desfiladeiro leva às Cataratas de Richtis, perfeitas para um mergulho gelado. ankarb/Getty Images/iStockphoto

É possível combinar uma visita à ilha com um passeio de barco num caïque tradicional.

O marinheiro local, Giorgos, leva os hóspedes no seu barco de pesca renovado com 25 anos de idade e conhece os melhores locais para um mergulho isolado nas águas azul cobalto do Mar Egeu. A sua empresa, Meraki, organiza passeios de barco que partem regularmente da cidade portuária de Elounda.

Passear por caminhos de flores silvestres e desfiladeiros profundos em Creta

Voltando ao interior, o lado oriental de Creta é um local privilegiado para caminhadas.

Na primavera, os caminhos serpenteiam por entre flores silvestres perfumadas e ervas como os orégãos e a salva, que animam a cozinha da ilha ou dão sabor ao chá.

No ponto mais oriental da ilha, a aldeia de Zakros, do chefe Kallivretakis, fica no final da longa rota de caminhadas E4, que começa na Andaluzia e atravessa vários países europeus até terminar em Chipre.

Pode começar no alto, em Zakros, com um aglomerado de casas brancas e algumas tabernas, e descer através do tomilho selvagem que zumbe com abelhas até ao desfiladeiro de Zakros.

Ao atravessar os cumes superiores, é possível ver os vestígios antigos de pilares de mármore e piscinas cerimoniais do outrora luxuoso palácio de Zakros, mais a baixo. O passeio termina na baía de kato de Zakros, com a sua tranquila praia de seixos.

Em alternativa, começando na aldeia de Kavousi, os visitantes podem caminhar até à antiga povoação de Azoria, onde se encontra uma das oliveiras mais antigas do mundo. O exemplar, com 3000 anos de idade, forneceu os ramos para os vencedores dos Jogos Olímpicos realizados em Atenas, em 2004.

A partir daqui, desce-se por uma escada de madeira sinuosa até à foz do profundo desfiladeiro de Richtis, situado num Geoparque Mundial da UNESCO.

Caminhando ao longo da água salpicada de sol, os únicos sons são o gorgolejar do rio, o grito dos pássaros e o som distante de uma queda de água.

O caminho rochoso através do desfiladeiro leva às Cataratas de Richtis, que se derramam por um exuberante dossel de musgo numa piscina azul-turquesa, perfeita para um mergulho gelado.