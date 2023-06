Fora dos circuitos habituais: Onde ir na Europa para evitar as filas de turistas

De Charlotte Elton

Quer evitar multidões e visitantes desordeiros? Troque os pontos turísticos da Europa por estes seis destinos, de Leiden à Eslovénia.

Muitos locais de férias da Europa estão sobrelotados.

De Amesterdão a Veneza, muitos dos destinos mais populares do continente estão a pedir a alguns turistas que se mantenham afastados ou a impor restrições aos que os visitam.

A região de Trentino Alto Adige, no norte de Itália, é o mais recente local a impor novas regras. No início da semana, o Ministro do Turismo, Arnold Schuler, afirmou que a região, onde se situam as famosas Dolomitas, tinha "atingido o limite" do número de visitantes que pode receber.

A sobrelotação pode transformar um paraíso num inferno. Mas não se preocupe - há muitas outras opções para evitar as multidões e contribuir para o problema do excesso de turismo.

Continue a ler para conhecer algumas das melhores alternativas aos destinos mais populares da Europa.

Para uma vida noturna agitada e cafés: Troque Amesterdão por Leiden

Amesterdão está farta de "turistas incómodos". No ano passado, lançou uma "campanha de desencorajamento" para manter afastados os visitantes mal comportados.

Se quiser evitar as filas de turistas, vá até à vizinha Leiden. A pequena cidade possui canais sinuosos, casas encantadoras e belos pubs - sem os milhões de visitantes que frustraram os habitantes de Amesterdão. Pedale pelas ruas arborizadas, explore os seus 28 km de canais (atravessados por 88 pontes) ou desfrute de uma cerveja num pub local.

Leiden é conhecida pela sua universidade, a mais antiga dos Países Baixos, e a cultura estudantil mantém os bares e cafés cheios. Além disso, se quiser fazer uma viagem às cidades grandes, há comboios diretos e frequentes para Amesterdão e Roterdão.

Experimente a Eslovénia em vez do Norte de Itália para ver as montanhas pitorescas

Eslovénia Canva

Em 2022, 34 milhões de turistas visitaram a pequena região de Trentino Alto Adige, no Norte de Itália. Esta semana, as autoridades anunciaram que estam a limitar o acesso ao Lago Braiseswill, um dos locais mais populares da região.

Mas porque não evitar as multidões e visitar os Alpes Julianos, nas proximidades? Esta cadeia montanhosa que se estende até à Eslovénia possui algumas das paisagens mais pitorescas da Europa, desde o cristalino Lago Bohinj até aos picos cobertos de neve. No Parque Nacional de Triglav, pode acampar. Os locais mais populares incluem Kamp Danica, Kamp Korita e Kamp Jezero. Se uma estadia selvagem não for a sua praia, existem também muitos hotéis de luxo na região.

Mais a sul - fora das montanhas - pode visitar a floresta virgem de Krokar, um bosque de faias com 75 hectares que sobreviveu à idade do gelo. Património da UNESCO, este é um dos últimos locais na Europa onde ursos, lobos e linces vagueiam em estado selvagem.

Saltar a fúria rodoviária da Costa Amalfitana para a Dolce Vita da Calábria

Costa de Amalfi Canva

A Costa Amalfitana de Itália é conhecida pelos seus mares azul-turquesa e pelas suas vilas coloridas - mas também pelos grupos de turistas que se aglomeram nas suas estradas estreitas e sinuosas.

A "Costa Violeta", que se estende de Palmi a Bagnara, na extremidade inferior do continente italiano, oferece uma amostra menos concorrida de La Dolce Vita. O seu nome deve-se à cor espetacular que a água reflete em certas alturas do dia.

Uma estrada abraça a costa, passando pelo vulcão vivo de Stromboli. A Riviera dei Cedri, a Costa Degli Dei e a Costa Viola estão viradas para o cintilante Mar Tirreno e têm muitos locais para nadar.

As montanhas e os pinhais de Palmi oferecem aos visitantes ar fresco com antigos percursos pedestres que serpenteiam pela incrível paisagem. E, se for um entusiasta do mergulho, existe um famoso centro de mergulho a partir do qual pode explorar as profundezas aquáticas da Costa Violeta.

Para deliciosas tapas sem as multidões, experimente San Sebastian em vez de Barcelona

A capital catalã oferece uma vida noturna agitada, uma arquitetura incrível e comida deliciosa. Mas com cerca de 32 milhões de visitantes por ano, alguns habitantes locais estão fartos das multidões de turistas e da abundância de alugueres para férias. A cidade limitou o tamanho dos grupos turísticos e proibiu a utilização de megafones pelos guias.

Para uma experiência diferente, experimente San Sebastian, no País Basco. Esta cidade é famosa pelas suas tapas, servidas nos bares tradicionais da cidade velha.

Prove alguns dos pratos locais num dos restaurantes da cidade que, coletivamente, possuem 18 estrelas Michelin. A cozinha basca baseia-se em ingredientes provenientes do Mar Cantábrico e das quintas e jardins locais, o que significa que a oferta é muito variada.

Troque as praias espanholas por tesouros escondidos da Europa de Leste

Albânia Canva

Várias ilhas espanholas manifestaram recentemente a sua frustração face ao afluxo de turistas britânicos. A ilha espanhola de Lanzarote declarou-se uma "zona saturada de turistas", enquanto Maiorca planeia estabelecer um limite máximo de 430.000 camas para turistas em toda a ilha.

Mas há muitas opções para o viajante sedento de sol que não se encontram em Espanha.

A Albânia tem 450 km de uma costa deslumbrante, grande parte da qual não é turística. A Riviera albanesa estende-se de Vlorë a Ksamil, onde pode encontrar águas turquesa e três pequenas ilhas à distância de um mergulho.

A costa é pontilhada por florestas de pinheiros e areias douradas. E, se estiver à procura de algo mais animado, visite Dhërmi - uma das praias mais longas e mais populares da Albânia.

Os amantes da arte devem ir para Génova em vez de Veneza

A bela cidade dos canais debate-se com um grave problema de sobrelotação. As sinuosas vias navegáveis de Veneza estão frequentemente entupidas com gôndolas de turistas, enquanto o preço do aluguer está a fazer com que os últimos habitantes locais abandonem a cidade. As autoridades estão a testar várias restrições para controlar o problema, mas milhões de pessoas continuam a visitá-la todos os anos.

Para algo diferente, experimente Génova, no Noroeste de Itália. A cidade portuária não tem canais, mas tem as mesmas ruelas medievais estreitas.

Tal como Veneza, os amantes da cultura terão muito por onde escolher. A pequena cidade está repleta de museus, muitos dos quais podem ser encontrados em edifícios antigos que são tão bonitos como as obras-primas que albergam.

Visite os Museus Strada Nuova, constituídos por três palácios vizinhos, e admire as obras dos mestres genoveses no Palazzo Spinola.