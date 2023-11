Austin prova porque é considerada a capital mundial da música ao vivo

Conhecida como a capital mundial da música ao vivo, Austin é um local de visita obrigatória para os amantes de boa música e de boa comida.

Austin, no Texas, é conhecida como a capital mundial da música ao vivo. Austin tem centenas de locais com espetáculos de música ao vivo e conhecida por alguns dos maiores festivais do mundo, como o "South by Southwest" e o "Austin City Limits".

É um dos destinos turísticos mais populares do país e uma cidade cheia de vida. Clementine e Bethany do Twisted Texas oferecem uma experiência única de autocarro de turismo que só poderia existir em Austin.

"Literalmente, passar um bom bocado, sem momentos aborrecidos. Combina tudo o que adoramos em Austin: a cerveja artesanal, a comida, a música ao vivo", é assim que Clementine descreve esta digressão de autocarro na cidade.

"Segue o teu ouvido!"

"Somos o único concerto sobre rodas de Austin. Somos únicos e esforçamo-nos por fazer com que cada digressão seja especial. Somos a capital mundial da música ao vivo. Por isso, faz todo o sentido ter uma digressão divertida, baseada na música, aqui mesmo no coração de tudo isto."

De acordo com as guias, a espinha dorsal desta cidade são os artistas, a música, a dança, a poesia e a pintura. "Muitas vezes, as melhores coisas que acontecem nesta cidade, simplesmente, tropeçamos nelas. Algumas das coisas mais estranhas, algumas das músicas mais divertidas. Basta entrar num bar e ver o que acontece. Segue o teu ouvido!"

Austin orgulha-se de ter música ao vivo em todo o lado. A Sixth Street é um local que toda a gente sabe que deve ir, para andar pelas ruas e ouvir música.

Churrasco e música ao vivo

Encontramo-nos com o Presidente da Câmara de Austin, Kirk Watson, no famoso "Armadillo Den", que nos explica o que existe em Austin que a torna tão apelativa do ponto de vista musical:

"Há um elevado nível de criatividade e muitas pessoas querem essa criatividade. Por isso, Austin esforça-se por encorajar isso. E quando falamos sobre o porquê de sermos uma capital da música, não nos podemos esquecer do 'South by Southwest'".

De acordo com o Presidente da Câmara, Austin não é apenas apelativa para os amantes da música. É também uma paragem obrigatória para os apreciadores de boa comida.

Um sentimento partilhado pela compositora vencedora de um Grammy, Bonnie Bishop, que nos fala mais sobre a cena musical de Austin e a sua história cultural. "Não se pode vir ao Texas sem experimentar o churrasco. É como vir ao Texas e não ouvir música ao vivo", explica.