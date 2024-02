Os turistas russos estão proibidos na maior parte da Europa, mas este país está a recebê-los de braços abertos

"Quero mesmo ir para lá porque é provavelmente o sítio mais fechado onde se tem a oportunidade de fazer isto", diz uma turista russa.

O primeiro grupo de turistas autorizado a entrar na Coreia do Norte desde o início da pandemia chegará em breve ao país isolado.

Embora os russos estejam proibidos de entrar na maioria dos países europeus para fins turísticos, devido à invasão da Ucrânia, a Coreia do Norte abriu uma exceção.

Os turistas russos visitarão a capital Pyongyang e depois irão esquiar, afirma Inna Mukhina, diretora-geral da agência Vostok Intur, que organiza a viagem.

Em outubro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, disse que recomendaria a Coreia do Norte como destino de férias para os turistas russos, muitos dos quais têm agora dificuldade em viajar para a Europa e para os Estados Unidos devido às sanções aplicadas à Rússia após a sua invasão da Ucrânia.

Turista russa posa para uma fotografia depois de fazer o check-in para embarcar num avião com destino à Coreia do Norte no aeroporto internacional de Vladivostok Foto AP

A Coreia do Norte é um destino de férias popular?

Há "imensas" pessoas que querem fazer a digressão à Coreia do Norte, diz Mukhina, acrescentando que o grupo é composto por pessoas de toda a Rússia.

A responsável disse ainda que fazem parte do grupo crianças de uma escola russa que tem como objetivo criar campeões olímpicos.

As razões que levam os russos a visitar a Coreia do Norte variam, diz Mukhina, sugerindo que algumas pessoas estão interessadas na oportunidade de visitar um país fechado, enquanto outras estão mais interessadas em esquiar e praticar snowboard.

"Adoramos esquiar", disse Galina Polevshchikova à AP no aeroporto de Vladivostok, pouco antes de apanhar o voo para Pyongyang. "Quero muito ir para lá porque é provavelmente o sítio mais fechado onde se tem a oportunidade de fazer isto", disse.

O grupo não é um grupo turístico tradicional, mas sim "uma delegação turística de teste" que poderá abrir caminho a outros grupos de turistas russos.

O que é que os turistas vão fazer durante a viagem?

De acordo com um relatório da Tass, a agência noticiosa estatal russa, o grupo visitará monumentos em Pyongyang, tais como a Torre Juche, cujo nome deriva da filosofia orientadora do Norte, o "juche" ou autossuficiência.

Os turistas seguirão depois para Masik Pass, na costa leste do Norte, onde se situa a mais moderna estância de esqui do país.

"Em (Masik Pass), encontrar-se-á num verdadeiro paraíso para os amantes dos desportos de inverno!", diz o site da agência Vostok Intur. "Aqui encontrará pistas incríveis com diferentes níveis de dificuldade que satisfarão as necessidades tanto dos esquiadores experientes como dos principiantes".

Quanto custa uma viagem de esqui à Coreia do Norte?

O pacote para a próxima viagem russa custa cerca de 700 euros por pessoa, segundo a Tass e a agência de viagens.

Porque é que a Coreia do Norte se está a abrir aos turistas russos?

A Coreia do Norte tem vindo a aliviar lentamente as restrições da era pandémica e a abrir as suas fronteiras internacionais como parte dos seus esforços para reavivar a sua economia devastada pelo confinamento e pelas persistentes sanções lideradas pelos EUA. Em agosto, os serviços de espionagem da Coreia do Sul disseram aos legisladores que a economia da Coreia do Norte diminuiu todos os anos de 2020 a 2022 e que o seu produto interno bruto no ano passado foi 12% inferior ao de 2016.

Apesar da abertura da fronteira, a viagem não deixou de ser uma surpresa para os observadores asiáticos, que esperavam que os primeiros turistas pós-pandemia a visitar a Coreia do Norte viessem da China, o maior aliado diplomático e canal económico do Norte.

Por outro lado, a visita sublinha o aprofundamento da cooperação entre Moscovo e Pyongyang, na sequência de um encontro em setembro passado entre o líder norte-coreano Kim Jong Un e o presidente russo Vladimir Putin num cosmódromo no Extremo Oriente russo.

A cimeira Kim-Putin aprofundou as suspeitas globais de que a Coreia do Norte está a fornecer armas convencionais à Rússia para a sua guerra na Ucrânia, em troca de tecnologias de armamento russas de alta tecnologia e outros apoios.

Segundo a agência Tass, a viagem foi organizada ao abrigo de um acordo celebrado entre Oleg Kozhemyako, governador da região de Primorye, e as autoridades norte-coreanas.

Kozhemyako deslocou-se a Pyongyang em dezembro para conversações sobre o reforço dos laços económicos, no âmbito de uma série de intercâmbios bilaterais desde a cimeira Kim-Putin. Antes da viagem, disse aos meios de comunicação russos que esperava discutir o turismo, a agricultura e a cooperação comercial.

A expansão dos laços entre a Coreia do Norte e a Rússia ocorre numa altura em que cada um destes países se encontra envolvido em confrontos separados com os Estados Unidos e os seus aliados - a Coreia do Norte, por causa do avanço do seu programa nuclear, e a Rússia, por causa da sua prolongada guerra com a Ucrânia.