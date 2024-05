Nova legislação sobre o álcool põe fim ao turismo de "sol, sexo e sangria" em Ibiza e Maiorca

Os turistas também podem ser multados até 1 500 euros por beberem na rua.

PUBLICIDADE

Farto de turistas desordeiros e bêbados, o governo local das Ilhas Baleares em Espanha introduziu novas e rigorosas proibições de consumo de álcool.

Os turistas de algumas das estâncias mais populares de Maiorca e Ibiza estão proibidos de comprar álcool nas lojas entre as 21h30 e as 8h00 da manhã.

A medida faz parte das alterações introduzidas num decreto de 2020 destinado a travar o "excesso de turismo".

Como parte do aumento das restrições, os barcos de festa também serão impedidos de operar a menos de uma milha náutica de certas áreas.

Maiorca e Ibiza proíbem a venda de álcool durante a noite

A venda de álcool durante a noite é agora proibida em Llucmajor, Palma, Calvia (Magaluf) em Maiorca e Sant Antoni em Ibiza.

Esta proibição aplica-se apenas às lojas, pelo que as bebidas podem continuar a ser vendidas em bares, restaurantes e discotecas.

Também é proibido beber na rua nos locais turísticos de Ibiza e Maiorca, com exceção das esplanadas e outras zonas com licença. As multas por infração variam entre 500 e 1500 euros, podendo atingir os 3000 euros se o comportamento for particularmente perturbador.

A lei permanecerá em vigor até 2027.

A decisão vem acompanhada de um pacote de financiamento de 16 milhões de euros para a segurança, inspeções e publicidade para promover o turismo responsável, introduzido pelo governo das Baleares.

Baleares de Espanha estão a promover um turismo mais responsável

A nova legislação faz parte de um esforço mais alargado para substituir o turismo de "sol, sexo e sangria" por um comportamento mais responsável por parte dos visitantes.

Embora as regras tenham sido endurecidas, a redação do decreto de 2020 foi suavizada.

As autoridades reviram o termo "turismo excessivo" para " turismo responsável", reconhecendo que "o turismo representa mais de 45% do PIB da comunidade".

A lei de 2020 foi introduzida depois de o comportamento cada vez mais perturbador dos turistas ter suscitado notícias nos meios de comunicação social internacionais.

"Ano após ano, têm surgido notícias relacionadas com o comportamento incivil de jovens turistas que têm causado profunda preocupação entre os restantes cidadãos, no sector hoteleiro e nas administrações envolvidas", refere o decreto.

Atribuído, em grande parte, ao consumo excessivo de álcool, o comportamento irresponsável dos turistas também provocou ferimentos graves e mortes.

O decreto de 2020 já restringe atividades como as happy hours, os pub crawls e as promoções de bebidas a dois por um.