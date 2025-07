Vídeo. Seul apresenta o seu míssil mais poderoso no Dia das Forças Armadas

A Coreia do Sul apresentou o seu míssil balístico mais potente, bem como outras armas, durante a cerimónia que assinalou o Dia das Forças Armadas no país, esta terça-feira. O presidente Yoon Suk Yeol alertou que o regime da Coreia do Norte entraria em colapso se tentasse utilizar armas nucleares.

Recentemente, a Coreia do Norte fez aumentar as tensões com a Coreia do Sul ao revelar as suas instalações de enriquecimento de urânio e ao testar mísseis antes das eleições presidenciais americanas de novembro.

“Se a Coreia do Norte tentar utilizar armas nucleares, enfrentará a resposta resoluta e esmagadora das nossas forças armadas e da aliança Coreia do Sul-EUA”, declarou o presidente da Coreia do Sul a milhares de militares reunidos num aeroporto militar perto de Seul. “Esse dia será o fim do regime norte-coreano”, acrescentou.

Durante a cerimónia desta terça-feira, o exército sul-coreano exibiu cerca de 340 equipamentos militares e sistemas de armas.