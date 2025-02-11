Vídeo. Incêndios florestais na Patagónia já queimaram mais de três mil hectares

Os incêndios de grandes dimensões na região da Patagónia, na Argentina, que já causaram uma morte e destruíram dezenas de casas, continuam a avançar em direção à cidade turística de El Bolsón, alimentados pelos ventos fortes e pelo tempo seco.
Uma tempestade na noite de domingo trouxe algum alívio aos habitantes e às autoridades, mas não afetou a intensidade do fogo.
Foram ordenadas evacuações em alguns bairros residenciais, uma vez que as casas estão maioritariamente rodeadas por florestas.
O fogo começou há 12 dias num parque natural de referência na Patagónia que, por esta altura de verão no hemisfério sul, recebe cerca de 800 visitantes por dia.