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Incêndios florestais na Patagónia já destruíram mais de 3 mil hectares
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Vídeo. Incêndios florestais na Patagónia já queimaram mais de três mil hectares

Últimas notícias:

Os incêndios na Patagónia, ativos há 12 dias, já provocaram uma morte, destruíram dezenas casas e queimaram mais de três mil hectares de área de floresta protegida.

Os incêndios de grandes dimensões na região da Patagónia, na Argentina, que já causaram uma morte e destruíram dezenas de casas, continuam a avançar em direção à cidade turística de El Bolsón, alimentados pelos ventos fortes e pelo tempo seco.

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Uma tempestade na noite de domingo trouxe algum alívio aos habitantes e às autoridades, mas não afetou a intensidade do fogo.

Foram ordenadas evacuações em alguns bairros residenciais, uma vez que as casas estão maioritariamente rodeadas por florestas.

O fogo começou há 12 dias num parque natural de referência na Patagónia que, por esta altura de verão no hemisfério sul, recebe cerca de 800 visitantes por dia.

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