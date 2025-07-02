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FOTOGRAFIA - Cidade holandesa de Soest refresca-se com luta de pistolas de água durante onda de calor na Europa
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Vídeo. Residentes de cidade dos Países Baixos refrescam-se em combate de água liderado pelos bombeiros

Últimas notícias:

Na cidade holandesa de Soest, os bombeiros libertaram água das mangueiras nos residentes locais na terça-feira à noite, enquanto a Europa atravessa uma forte vaga de calor.

Famílias reuniram-se num parque de Soest para o evento, munidas de pistolas de água, após um convite publicado pelos bombeiros da cidade no Instagram.

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“Tragam a vossa pistola de água e roupa de banho porque vão ficar encharcados,” lia-se na publicação.

Dezenas de crianças e adultos juntaram-se à divertida batalha de água, rindo e refrescando-se à medida que as temperaturas subiam.

“É uma ideia muito boa da parte deles, ajudarem-nos a refrescar e entreterem-nos ao mesmo tempo,” disse Maarten, um residente local.

A Europa está a sofrer com o calor extremo, com avisos de saúde emitidos em vários países devido às temperaturas elevadas.

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