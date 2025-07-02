Vídeo. Explosão na Califórnia causa incêndio de grandes proporções

A explosão ocorreu perto de Esparto e Madison, lançando uma densa nuvem de fumo negro no ar e provocando fogos de artifício que desencadearam pequenos incêndios na área.
O edifício do armazém colapsou, mas não foram relatados feridos.
As autoridades pediram aos residentes para evitarem a área durante vários dias enquanto os bombeiros trabalham para conter o incêndio, que já tinha queimado cerca de 32 hectares na noite de terça-feira.
Os peritos em explosivos terão de esperar que o local arrefeça antes de começarem a avaliação.
A causa do incidente continua sob investigação.