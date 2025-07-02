Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Fumo e chamas sobem de um armazém de fogos de artifício perto de Esparto, Califórnia, na terça-feira, 1 de julho de 2025
No Comment

Vídeo. Explosão na Califórnia causa incêndio de grandes proporções

Últimas notícias:

Uma explosão num armazém de fogo de artifício no norte da Califórnia, na noite de terça-feira, provocou vários incêndios e obrigou à retirada de comunidades rurais perto de Sacramento, informaram as autoridades.

A explosão ocorreu perto de Esparto e Madison, lançando uma densa nuvem de fumo negro no ar e provocando fogos de artifício que desencadearam pequenos incêndios na área.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

O edifício do armazém colapsou, mas não foram relatados feridos.

As autoridades pediram aos residentes para evitarem a área durante vários dias enquanto os bombeiros trabalham para conter o incêndio, que já tinha queimado cerca de 32 hectares na noite de terça-feira.

Os peritos em explosivos terão de esperar que o local arrefeça antes de começarem a avaliação.

A causa do incidente continua sob investigação.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE