Vídeo. Cerimónia em Nagasaki lembra coreanos mortos na bomba atómica

Cerca de 80 pessoas reuniram-se diante do monumento de pedra, construído em 2021 fora do Museu da Bomba Atómica de Nagasaki, para um momento de silêncio às 11:02 da manhã, a hora exata em que a bomba foi lançada a 9 de agosto de 1945.
O ataque matou mais de 70.000 pessoas, incluindo muitos trabalhadores coreanos e prisioneiros de guerra.
A Associação das Vítimas Coreanas da Bomba Atómica afirma que mais de 50.000 coreanos morreram tanto em Nagasaki como em Hiroshima.
Sobreviventes, ativistas e líderes comunitários sublinharam a longa luta de décadas para garantir reconhecimento e apoio às vítimas, afirmando que o memorial é um sonho há muito aguardado que se concretizou.