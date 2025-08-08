Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Visitantes inclinam-se para rezar na Estátua da Paz de Nagasaki antes de uma cerimónia para marcar o 80.º aniversário do bombardeamento atómico no Parque da Paz de Nagasaki, no Japão, sexta-feira, 8 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Cerimónia em Nagasaki lembra coreanos mortos na bomba atómica

Últimas notícias:

Dezenas de pessoas reuniram-se em Nagasaki na sexta-feira para homenagear os sul-coreanos mortos no bombardeamento atómico da cidade, um dia antes do 80.º aniversário.

Cerca de 80 pessoas reuniram-se diante do monumento de pedra, construído em 2021 fora do Museu da Bomba Atómica de Nagasaki, para um momento de silêncio às 11:02 da manhã, a hora exata em que a bomba foi lançada a 9 de agosto de 1945.

O ataque matou mais de 70.000 pessoas, incluindo muitos trabalhadores coreanos e prisioneiros de guerra.

A Associação das Vítimas Coreanas da Bomba Atómica afirma que mais de 50.000 coreanos morreram tanto em Nagasaki como em Hiroshima.

Sobreviventes, ativistas e líderes comunitários sublinharam a longa luta de décadas para garantir reconhecimento e apoio às vítimas, afirmando que o memorial é um sonho há muito aguardado que se concretizou.

