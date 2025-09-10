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Um protesto organizado por várias organizações de jornalistas italianos teve lugar em Roma na terça-feira, 9 de setembro de 2025, para condenar os assassinatos e exigir acesso da imprensa a Gaza.
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Vídeo. Jornalistas italianos homenageiam colegas mortos no conflito de Gaza

Últimas notícias:

Centenas de jornalistas italianos reuniram-se em Roma, na terça-feira, para ler em voz alta os nomes dos colegas mortos em Gaza, durante uma manifestação organizada pela Associação de Jornalistas Italianos e pelo Artigo 21.

Organizadores afirmam que 289 profissionais de media perderam a vida em Gaza. “Nunca se viu um massacre de jornalistas desta dimensão”, disse Beppe Giulietti, porta-voz da Articolo 21, acrescentando que a liberdade de informação deve ser defendida.

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De acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas, pelo menos 189 repórteres palestinianos morreram desde o início do conflito. Alguns foram mortos em casa com as suas famílias, outros enquanto trabalhavam em veículos de imprensa identificados ou reportavam a partir de hospitais.

Entre eles estava Mariam Dagga, uma jornalista visual de 33 anos e mãe, morta num ataque israelita em agosto de 2025 enquanto cobria as condições no Hospital Nasser, no sul de Gaza. O mesmo ataque também matou socorristas e outros quatro repórteres.

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