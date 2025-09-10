Vídeo. Jornalistas italianos homenageiam colegas mortos no conflito de Gaza

Organizadores afirmam que 289 profissionais de media perderam a vida em Gaza. “Nunca se viu um massacre de jornalistas desta dimensão”, disse Beppe Giulietti, porta-voz da Articolo 21, acrescentando que a liberdade de informação deve ser defendida.
De acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas, pelo menos 189 repórteres palestinianos morreram desde o início do conflito. Alguns foram mortos em casa com as suas famílias, outros enquanto trabalhavam em veículos de imprensa identificados ou reportavam a partir de hospitais.
Entre eles estava Mariam Dagga, uma jornalista visual de 33 anos e mãe, morta num ataque israelita em agosto de 2025 enquanto cobria as condições no Hospital Nasser, no sul de Gaza. O mesmo ataque também matou socorristas e outros quatro repórteres.