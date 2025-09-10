Vídeo. Tropas destacadas em Catmandu após dias de motins mortais

Tropas armadas foram destacadas na capital do Nepal, onde pararam veículos e revistaram pessoas, após a polícia não conseguir conter os distúrbios.
As autoridades informaram que 21 pessoas foram detidas por crimes de pilhagem.
Os distúrbios intensificaram-se depois de a polícia ter matado a tiro 19 manifestantes na segunda-feira, durante protestos liderados por jovens revoltados com a proibição governamental das plataformas de redes sociais.
Embora a proibição tenha sido levantada na terça-feira, dezenas de milhares de pessoas voltaram às ruas, invadindo escritórios e bloqueando estradas.
Ministros tiveram de ser retirados para locais seguros com helicópteros. Demissão do primeiro-ministro pouco fez para acalmar a indignação.