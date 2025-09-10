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Manifestantes celebram em Singha Durbar após incêndio durante protesto contra a proibição das redes sociais e a corrupção em Catmandu, Nepal, terça-feira, 9 de setembro de 2025
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Vídeo. Tropas destacadas em Catmandu após dias de motins mortais

Últimas notícias:

Soldados armados tomaram o controlo de Catmandu na quarta-feira, ordenando aos residentes que permanecessem em casa. Tropas impuseram toque de recolher após protestos violentos que deixaram edifícios governamentais em chamas e políticos sob ataque.

Tropas armadas foram destacadas na capital do Nepal, onde pararam veículos e revistaram pessoas, após a polícia não conseguir conter os distúrbios.

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As autoridades informaram que 21 pessoas foram detidas por crimes de pilhagem.

Os distúrbios intensificaram-se depois de a polícia ter matado a tiro 19 manifestantes na segunda-feira, durante protestos liderados por jovens revoltados com a proibição governamental das plataformas de redes sociais.

Embora a proibição tenha sido levantada na terça-feira, dezenas de milhares de pessoas voltaram às ruas, invadindo escritórios e bloqueando estradas.

Ministros tiveram de ser retirados para locais seguros com helicópteros. Demissão do primeiro-ministro pouco fez para acalmar a indignação.

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