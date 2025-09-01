Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Depressão tropical causa chuvas intensas e inundações severas na Tailândia
No Comment

Vídeo. Cheias repentinas atingem norte da Tailândia após depressão tropical

Últimas notícias:

Chuvas intensas ainda derivadas da Depressão Tropical Nong Fa causaram inundações repentinas e danos no norte da Tailândia, com as autoridades a alertar para mais cheias e deslizamentos de terras.

A depressão, agora a caminho de Myanmar, desencadeou alertas em Lampang, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Lamphun, Chiang Mai, Tak e Mae Hong Son.

As autoridades instaram os residentes em áreas baixas e nas encostas a manterem-se vigilantes.

Em Khon Kaen, uma inundação repentina afetou mais de 100 casas durante a noite, enquanto em Chiang Mai, ventos fortes derrubaram uma árvore sobre linhas elétricas. Em Phitsanulok, a subida das águas no rio Khek danificou terras agrícolas e forçou a emissão de avisos de bandeira vermelha.

