Vídeo. Cheias repentinas atingem norte da Tailândia após depressão tropical

A depressão, agora a caminho de Myanmar, desencadeou alertas em Lampang, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Lamphun, Chiang Mai, Tak e Mae Hong Son.
As autoridades instaram os residentes em áreas baixas e nas encostas a manterem-se vigilantes.
Em Khon Kaen, uma inundação repentina afetou mais de 100 casas durante a noite, enquanto em Chiang Mai, ventos fortes derrubaram uma árvore sobre linhas elétricas. Em Phitsanulok, a subida das águas no rio Khek danificou terras agrícolas e forçou a emissão de avisos de bandeira vermelha.