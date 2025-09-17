Vídeo. Trump recebido no Castelo de Windsor com pompa real

Soldados, marinheiros e aviadores alinharam-se ao longo do percurso enquanto uma banda militar tocava os hinos nacionais dos EUA e do Reino Unido para assinalar o início da visita de Estado de dois dias de Trump.

O presidente e o rei viajaram juntos na Carruagem Estatal Irlandesa antes de chegarem ao pátio do castelo, onde Trump inspecionou os soldados com túnicas vermelhas e chapéus de pele de urso. O príncipe William e a princesa Kate acolheram a chegada do helicóptero do presidente mais cedo no dia e acompanharam-no, juntamente com a primeira-dama, para se encontrarem com o monarca e a rainha.

A visita contou com uma das maiores exibições de pompa real dos últimos tempos, com 120 cavalos e mais de 1.300 tropas a participarem. A cerimónia de boas-vindas foi descrita como o ponto alto da segunda visita de Estado sem precedentes de Trump ao Reino Unido.