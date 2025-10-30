Vídeo. Chuvas fortes fustigam Andaluzia: um ferido e comboios suspensos

Em Sevilha, as equipas de emergência foram acionadas para mais de 440 ocorrências durante o mau tempo. Foram registados até 115 litros de chuva por metro quadrado, o valor diário mais elevado desde o início dos registos na principal estação meteorológica da cidade
Segundo o município de Sevilha, registaram-se perturbações generalizadas no trânsito, e as universidades públicas suspenderam as aulas na tarde de quarta-feira
Ativou o governo regional da Andaluzia a Fase 1 do seu Plano Especial de Emergência para Risco de Cheias, com 45 municípios a ativarem também os respetivos Planos Territoriais de Emergência Local (PTEL): 38 em Huelva, seis em Sevilha e um em Granada. As medidas surgem após a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha emitir aviso vermelho por chuva torrencial no litoral de Huelva