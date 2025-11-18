Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Bombeiros combatem incêndio no arranha-céus 'Vjesnik', em Zagreb, que em tempos acolheu a maioria das empresas de comunicação social croatas
No Comment

Vídeo. Chamas deflagram num arranha-céu em Zagreb

Últimas notícias:

Incêndio de grandes dimensões varreu o arranha-céu Vjesnik, em Zagreb, danificando gravemente vários andares; autoridades garantem não haver risco de colapso.

Deflagrou na noite de 17 de novembro um incêndio de grandes dimensões no arranha-céus Vjesnik, na Avenida Slavonska, em Zagreb, que se propagou verticalmente por vários pisos e pela cobertura.

Os bombeiros mobilizaram dezenas de viaturas e cerca de 80 operacionais para conter as chamas.

Responsáveis indicaram que arquivos e mobiliário no interior do edifício alimentaram o fogo, mas não se registaram vítimas. A causa permanece por apurar, mas os investigadores suspeitam de um problema nas instalações do edifício.

As autoridades afirmam não haver perigo de colapso do arranha-céus, embora a estrutura possa necessitar de reconstrução ou demolição.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE