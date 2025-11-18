Vídeo. Chamas deflagram num arranha-céu em Zagreb

Deflagrou na noite de 17 de novembro um incêndio de grandes dimensões no arranha-céus Vjesnik, na Avenida Slavonska, em Zagreb, que se propagou verticalmente por vários pisos e pela cobertura.
Os bombeiros mobilizaram dezenas de viaturas e cerca de 80 operacionais para conter as chamas.
Responsáveis indicaram que arquivos e mobiliário no interior do edifício alimentaram o fogo, mas não se registaram vítimas. A causa permanece por apurar, mas os investigadores suspeitam de um problema nas instalações do edifício.
As autoridades afirmam não haver perigo de colapso do arranha-céus, embora a estrutura possa necessitar de reconstrução ou demolição.