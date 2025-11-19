Vídeo. Alemanha: unidade especial das Forças Armadas alemãs treina no metro de Berlim

Um batalhão alemão treinou durante vários dias para defender Berlim, por precaução, num exercício de simulação de guerra.
Na noite passada, os militares ensaiaram um cenário que o comandante descreve como ‘muito realista’ numa eventual situação de defesa e que cumpre as exigências específicas do combate próximo e urbano numa metrópole como Berlim.
Uma composição do metro que transportava soldados alemães foi atacada por forças inimigas pouco antes da estação de Jungfernheide e foi imobilizada à força.
A situação era inicialmente pouco clara; os militares que avançam têm de se defender dos atacantes e retirar os camaradas feridos do túnel estreito. Foi o primeiro exercício da Bundeswehr numa estação de metro.