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Treina exército alemão no subsolo
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Vídeo. Alemanha: unidade especial das Forças Armadas alemãs treina no metro de Berlim

Últimas notícias:

Trinta e cinco soldados, com espingardas de assalto, ensaiam à noite um cenário de defesa na estação de metro de Jungfernheide, em Berlim.

Um batalhão alemão treinou durante vários dias para defender Berlim, por precaução, num exercício de simulação de guerra.

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Na noite passada, os militares ensaiaram um cenário que o comandante descreve como ‘muito realista’ numa eventual situação de defesa e que cumpre as exigências específicas do combate próximo e urbano numa metrópole como Berlim.

Uma composição do metro que transportava soldados alemães foi atacada por forças inimigas pouco antes da estação de Jungfernheide e foi imobilizada à força.

A situação era inicialmente pouco clara; os militares que avançam têm de se defender dos atacantes e retirar os camaradas feridos do túnel estreito. Foi o primeiro exercício da Bundeswehr numa estação de metro.

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