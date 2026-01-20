Vídeo. Alemanha: auroras boreais brilham no céu noturno

Uma aurora boreal iluminou o céu sobre várias regiões da Alemanha na noite de segunda para terça-feira.
O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) afirmou que o fenómeno raro esteve ligado a uma forte tempestade solar geomagnética que perturbou o campo magnético da Terra.
Segundo o DWD, a intensidade da tempestade permitiu ver a aurora tão a sul como os Alpes, algo pouco habitual nestas latitudes.
Fotografias partilhadas nas redes sociais mostraram faixas de cor sobre as silhuetas das cidades e sobre campos rurais, e especialistas admitem que o espetáculo pode repetir-se nas próximas noites se a atividade solar se mantiver elevada.
Devido à força da tempestade solar, as luzes foram visíveis até aos Alpes durante a noite, avançou a agência noticiosa alemã dpa. O mesmo aconteceu em Portugal, onde o fenómeno raro foi visível sobretudo no norte do País.