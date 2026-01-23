Vídeo. Veado irrompe pela janela de um banco e aciona alarme

Um vídeo da polícia mostra um veado a arrombar a janela de um banco e a correr à solta, enquanto os agentes tentam capturá-lo.
Agentes do condado de Suffolk, Nova Iorque, responderam a um alarme de intrusão no Webster Bank, em Ridge, Long Island.
O intruso era um veado macho que embateu numa janela e a atravessou. A polícia do condado de Suffolk diz que o animal partiu a janela do banco e ficou preso no interior.
O veado tentou, desesperadamente, escapar à polícia, deixando um rasto de estragos. Os agentes acabaram por conseguir laçar o animal em segurança e encaminhá-lo para o exterior.