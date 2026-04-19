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Robô corre meia maratona de Pequim
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Vídeo. China testa robôs humanoides em meia maratona em Pequim

Últimas notícias:

A China testou robots humanoides numa corrida real em Pequim, mostrando avanços na resistência, no equilíbrio e no comportamento da IA, passo para um uso mais alargado.

China organizou uma meia maratona em Pequim em 19 de abril de 2025, na qual robôs humanoides correram ao lado de participantes humanos ao longo de 21,1 km, numa estreia para o setor da robótica no país. Espectadores, incluindo muitas famílias, alinharam-se ao longo do percurso para assistir ao evento, realizado na zona tecnológica de E-Town e concebido para testar as máquinas em condições reais.

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Cerca de 20 robôs participaram, entre eles o modelo vencedor Tiangong Ultra, que completou o percurso em 2 horas, 40 minutos e 42 segundos. Organizadores afirmaram que a corrida assinalou a passagem dos ambientes controlados de laboratório para contextos públicos complexos, onde as máquinas têm de se adaptar a multidões, terrenos irregulares e condições variáveis.

Desenvolvedores treinaram os robôs com dados de corredores profissionais para afinar a passada, o equilíbrio e a eficiência energética. O evento permitiu ainda aos engenheiros avaliar a resistência e a estabilidade em distâncias mais longas, desafios centrais para a mobilidade de robôs humanoides.

A China encara a robótica humanoide como um setor estratégico, com potenciais aplicações nos serviços e na indústria. Estão previstas novas competições, incluindo eventos associados aos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, numa altura em que os desenvolvedores procuram reduzir a diferença face ao desempenho humano.

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