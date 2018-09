Alexei Pushkov: "Sanções são tática, relações a longo prazo são estratégia"

A propósito do encontro entre Vladimir Putin e Viktor Orbán, a euronews conversou com Alexei Pushkov, senador e professor de Relações Internacionais.

"Penso que estas conversações têm um valor simbólico. Têm um valor político, sobretudo em tempos de crise entre Budapeste e Bruxelas, e uma importância bilateral. O mundo não vai parar por causa das sanções europeias contra a Rússia. Penso que, mesmo se estas sanções forem duradouras, não deixam de ser temporárias. As relações entre a Rússia e a Hungria são relações a longo prazo e vão continuar, independentemente das políticas da União Europeia para com a Rússia. Penso que o senhor Orbán está a escolher a estratégia em vez da tática. As sanções são uma tática. Relações a longo prazo entre Moscovo e Budapeste são uma estratégia. Penso que é por isso que ele vem a Moscovo nesta altura e é essa a razão dos contactos constantes entre o Sr Orbán e a administração russa".

"A Rússia tem uma política de manter boas relações bilaterais com os membros da União Europeia que estão interessados nessas relações. A Hungria não é exceção. Foi um nosso aliado, no tempo da União Soviética, e é um parceiro de longa data. É um país no centro da Europa e que pode tornar-se num importante centro de distribuição de gás na Europa, sendo que a Rússia é um importante fornecedor de gás. A Hungria é um país que tem feito um apelo firme a que as sanções contra a Rússia sejam reconsideradas e, com certeza, isso é algo que temos em atenção. Por isso sim, a Hungria é importante, mas quero realçar que há outros países com os quais temos relações bilaterais positivas, mesmo nesta altura de crise nas relações com a União Europeia. Posso falar, por exemplo, da Finlândia, da Itália e da Áustria"