Um incêndio de grandes dimensões deflagrou num dos campus da Universidade de Creta, este domingo, junto ao porto de Heraklion. As chamas chegaram a aproximar-se do hospital de Venizeleio. As autoridades gregas evacuaram as instalações, incluindo os dormitórios, não havendo registo de feridos.

Ao que tudo indica, o edifício onde o fogo terá começado não está em funcionamento. As causas são ainda desconhecidas.