Judo: Anri Egutidze perde com o novo Campeão do Mundo

Numa final muito equilibrada, na Arena de Baku, no Azerbaijão, Mollaei e o japonês Sotaro Fujiwara conseguiram um waza ari cada.

Até que o iraniano volta a fazer mais um waza ari e garante a vitória, para alegria das dezenas de compatriotas presentes nas bancadas.

Mollaei é o novo campeão do mundo na categoria de -81 kgs, depois de no caminho para a final ter eliminado o português de origem georgiana, Anri Eguditze.

Um título que o iraniano partilhou com os compatriotas: "Esforcei-me tanto e treinei durante tanto tempo. Suei muito por esta medalha, mas estou feliz por ganhá-la e quero partilhá-la com as pessoas que trabalharam comigo ao longo do tempo. Hoje é um grande dia e dedico esta medalha aos iranianos e a todos os que me apoiaram"

No setor feminino, a francesa Clarisse Agbegnenou revalidou este domingo o titulo de melhor do mundo, na categoria de -63 kgs, com uma exibição impressionante.

A judoca de 25 anos, ganhou os cinco combates por ippon.

Mesmo a japonesa Tashiro Miku, não conseguiu contrariar a força e rapidez de movimentos da francesa que depois dos títulos em 2014 e 2017, garantiu a medalha de ouro nestes Mundiais.

Agbegnenou já só quer agora conquistar a medalha que ainda lhe falta no palmarés.

'Uma vez campeã é de louco, duas vezes é muito bom, mas 3 vezes? É maravilhoso! Estou feliz por ter ganho a esta adversária porque considero-a uma das melhores neste escalão e acho que quero esta final nos Jogos Olímpicos"

Após quatro dias de competição, 18 países já conquistaram medalhas em Baku. Uma de bronze foi para o turco Vedat Albayrak que com um uchi mata garantiu a vitória frente ao alemão Alexander Wieczerzak.

Esta segunda-feira, os portugueses João Martinho e Tiago Rodrigues vão lutar na categoria de -90 kgs.