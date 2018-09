Marc Márquez vence GP de Aragão em MotoGP

Tamanho do texto

O piloto espanhol, da Honda, andou sempre na liderança do GP de Aragão depois de Jorge Lorenzo, que tinha saído da pole position, ter caído na primeira curva.

Apesar da pressão do italiano Andrea Dovizioso, que durou até ao final da corrida, Márquez acabou por cortar a meta em primeiro lugar e garantir a sexta vitória da época.

Ampliou para 72 pontos a liderança no Mundial de pilotos quando faltam cinco corridas para o final da temporada.

Classificação do Mundial de MotoGP:

1. Marc Márquez (Honda), 246 pontos

2. Andrea Dovisioso (Ducati), 174

3. Valentino Rossi (Yamaha), 159

4. Jorge Lorenzo (Ducati), 130

5. Maverick Viñales (Yamaha), 130

Em Moto2, Miguel Oliveira (KTM) saiu do 18º lugar e fez uma corrida de trás para a frente, mas não conseguiu melhor que a sétima posição, a pior classificação desta temporada.

Um resultado que o fez distanciar-se do líder da categoria, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex) que terminou a prova no segundo lugar, atrás do sul-africano Brad Binder (KTM).

Oliveira tem agora 19 pontos de desvantagem para Bagnaia.

Classificação do Mundial de Moto2:

1. Francesco Bagnaia (Kalex), 234 pontos

2. Miguel Oliveira (KTM), 215

3. Brad Binder (KTM), 144

4. Lorenzo Baldassarri (Kalex), 132

A próxima prova é o Grande Prémio da Tailândia que se realiza a 7 de Outubro.