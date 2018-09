'Cosby Show' em prisão de segurança máxima

O centro correcional de Montgomery foi apenas a primeira paragem no encarceramento do ator outrora conhecido como o 'Papá da América', devido à sua participação em programas imensamente populares, como o 'Cosby Show', emitido no final dos anos 80 do século passado.

A sentença decretada pelo tribunal será levada a cabo na prisão SCI Phoenix, um estabelecimento prisional de segurança máxima inaugurado em julho e que tem capacidade para 3830 presos.

Neste momento, a prisão está a meio da sua capacidade, por ser tão recente, e Cosby não terá direito a privilégios por ser uma celebridade, garantiu a porta-voz do departamento correcional, Amy Worden: "Ele será tratado como os outros prisioneiros".

Cosby, de 81 anos, foi considerado culpado de três acusações de agressão sexual agravada em 2004 a Andrea Constand, uma amiga do ator. A defesa do ator em tribunal assegurou de imediato que iria recorrer da sentença.

Este foi o caso que fez Bill Cosby cair em desgraça, mas ao longo de décadas mais de 60 mulheres acusaram o comediante de assédio sexual e algumas assistiram agora à leitura da sentença no tribunal.

Lise-Lotte Lublin, uma das vítimas, salientou que a sociedade já sabe que Cosby é aos 81 anos um "criminoso" e que este "devia mostrar arrependimento".

Já outra vítima chamada Sunni Welles confessou que não consegue perdoar Cosby e que espera que ele sofra aquilo que as 63 mulheres que o denunciaram sofreram na pele. Sunni Welles apelidou ainda o comediante de "violador em série" e disse que este "sempre foi, é e sempre será um predador".

Bill Cosby é, assim, a primeira celebridade a ser condenada por abuso sexual depois de ter surgido o movimento #MeToo, no final do ano passado, expondo dezenas de casos de abusos e assédio em Hollywood e noutras esferas da sociedade dos Estados Unidos da América.