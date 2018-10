May dançou sem "receio nenhum" da UE

Theresa May sem complexos. Não porque entrou no congresso anual do Partido Conservador, em Birmingham, a dançar Abba. Mas porque declarou sem hesitação que o Reino Unido não tem "receio nenhum" de deixar a União Europeia sem um acordo. Apesar de ser "desejável", porque há muita coisa que vai mudar.

A primeira-ministra britânica declarou que, no contexto do Brexit, "a livre circulação de pessoas vai terminar, de uma vez por todas. Em vez disso, será implementado um novo sistema assente nas competências que cada um tem a oferecer, não no país de onde provém. Os migrantes tiveram um papel crucial na história britânica e continuarão a tê-lo no futuro. Aqueles com as competências necessárias aqui serão bem-vindos. Mas, tal como foi prometido, os números vão ser reduzidos".