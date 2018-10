Bolsonaro ganha voto feminino

Tamanho do texto

A discriminação por raça, orientação sexual ou género tem estado no centro da campanha no Brasil. Bolsonaro não esconde o que pensa. Declarações a desvalorizar a violação ou a validar a diferença salarial entre homens e mulheres poderiam afastar eleitoras, mas têm afinal um efeito contrário.

Bolsonaro continua a subir nas sondagens. Na última projeção da Datafolha, o candidato do PSL ganha entre as mulheres, que são a maioria dos eleitores e nem a crescente visibilidade do movimento #elenão lhe retira protagonismo.

Em termos globais, Bolsonaro chega aos 35 por cento das intenções de voto. Haddad fica nos 22 por cento.