Senadores indecisos dão vitória provável a Kavanaugh

Isto porque o Senado acabou por dar luz verde para que a confirmação do polémico magistrado seja votada e, segundo as contas provisórias, aprovada.

Donald Trump veio prontamente congratular-se, nas redes sociais, com a decisão do Senado em avançar com o processo. Caso Kavanaugh passe, a maioria conservadora no Supremo Tribunal fica assegurada a longo prazo.

Entretanto, os corredores do Senado encheram-se de manifestantes a gritar palavras de ordem contra Kavanaugh. Houve várias detenções, incluindo personalidades como as atrizes Amy Schumer e Emily Ratajkowski.

Os Democratas multiplicam as críticas ao relatório do FBI que ilibou Kavanaugh, acusado de tentativa de violação, salientando que foi feito em apenas alguns dias e sem questionar testemunhas centrais.