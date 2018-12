Bolsas asiáticas em queda

No Japão, o índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caiu mais de 5%.

Na China, a bolsa de Xangai perdeu 2,1%.

As quedas foram registadas também na Tailândia e em Taiwan.

As preocupações dos investidores seguem-se a uma segunda-feira negra em Wall Street. O Dow Jones recuou quase 3% e afundou para mínimos de 20 meses, nfluenciado pela paralisação parcial do governo, pela renúncia do secretário da Defesa e pelas ameaças de despedimento do presidente da Reserva Federal.