Globe Soccer Awards: Ano de Ouro para Cristiano Ronaldo

More

Tamanho do texto Aa Aa

Cristiano Ronaldo teve um ano de ouro. Venceu os prémios de melhor jogador e de melhor golo de 2018 nos Globe Soccer Awards no Dubai - uma cerimónia repleta de estrelas do mundo do futebol. O internacional português recebeu o troféu das mãos do selecionador francês, Didier Deschamps. CR7 já tinha vencido o prémio em 2011, 2014, 2016 e 2017. O pontapé de bicicleta na Liga dos Campeões também foi eleito como o melhor golo do último ano.

"Foi um ano duro. Ganhei muitos troféus este ano, a Liga dos Campeões, e foi inacreditável, outra vez. Estou muito feliz por ganhar mais um troféu. Como já disse, 2019 é um novo ano e já sonho em ganhar muitos mais prémios... muitos troféus importantes para a Juventus". Foi uma óptima forma de começar o ano de 2019 disse também CR7 nas redes sociais. Ao lado da mulher e do filho mais velho partilha o palco e a fotografia com Jorge Mendes que recebeu o prémio de melhor agente do ano.