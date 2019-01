Polícia do Nevada quer amostra de ADN de Cristiano Ronaldo

A polícia do estado do Nevada pediu, formalmente, às autoridades italianas para obterem uma amostra de ADN de Cristiano Ronaldo, no âmbito da investigação às acusações de violação de que está a ser alvo. Os "média" dos EUA dizem que se procura confirmar se uma amostra de ADN, retirada no vestido da alegada vítima, pertence ao capitão da seleção lusa.