Neymar afastado dos relvados dez semanas

Dez semanas sem Neymar. O Paris Saint-Germain anunciou que o atacante brasileiro ficará afastado dos relvados até meados de abril devido a uma fratura no quinto metatarso do pé direito, sofrida a semana passada durante uma vitória frente ao Estrasburgo a contar para a Taça de França. Depois de reunir com um grupo de especialistas, o clube francês optou por realizar um tratamento conservador, descartando a possibilidade de uma intervenção cirúrgica.

E se a ausência de Neymar praticamente não se fará sentir na Liga francesa, o clube tem o campeonato praticamente assegurado, com uma vantagem de treze pontos sobre o Lille e dois jogos em atraso, na Liga dos Campeões, o grande objetivo da temporada, o brasileiro será sem dúvida uma baixa de peso para o duelo dos oitavos-de-final frente ao Manchester United.