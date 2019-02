França quer criação de força europeia de inspeção sanitária

Tamanho do texto

Com o escândalo da carne bovina contaminada e exportada pela Polónia como pano de fundo, a ministra francesa dos Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, voltou a insistir na urgência da criação de uma força europeia de inspeção sanitária.

Esta semana deverão chegar à Polónia vários peritos europeus a fim de avaliar a situação no terreno.

"O que queremos, e já o pedimos há bastante tempo, é uma força europeia de inspeção sanitária. Os franceses, os europeus têm o direito de saber o que têm no prato, de saber qual é a qualidade do ar que respiram, da água que bebem e com que tomam banho. Como os produtos circulam é preciso dar à União Europeia uma responsabilidade que ainda não tem à data de hoje", disse Nathalie Loiseau, numa entrevista à rádio RTL.

O caso foi revelado pela televisão polaca TVN24 numa reportagem chocante em que se mostram animais doentes, incapazes de andar, a serem arrastados para fora de camiões, com cordas amarradas aos chifres ou às pernas.

A carne com feridas e tumores seguiu para vários países incluindo Portugal. O Ministério da Agricultura disse que foi encontrado um lote com 99 quilos desta carne e apreendido na totalidade, mas entre os consumidores cresce a desconfiança.