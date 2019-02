Francisco despede-se de Abu Dhabi com missa campal

O Papa Francisco encerrou a visita histórica a Abu Dhabi com uma missa campal. De acordo com a agência France Press, carda de 170 mil fiéis assistiram à celebração, dentro e fora do estádio Zayed Sports City.

Esta missa foi uma exceção. As celebrações públicas cristãs são proibidas nos Emirados Árabes Unidos, que tem o islão como religião oficial.

O enviado especial da euronews, Claudio Lavanga:

"O Papa Francisco encerrou a curta, mas histórica visita a Abu Dhabi, realizando a primeira missa pública ao ar livre na história deste país. Este é mais um marco no seu esforço para melhorar as relações entre cristãos e muçulmanos. Durante a visita assinou uma declaração conjunta com o Grande Imã de al Azhar - considerado a maior autoridade no Islão sunita. No documento, pediram aos líderes mundiais que promovessem a paz, a tolerância e a fraternidade. Mas a visão de dezenas de milhares de cristãos numa missa ao ar livre na península arábica - o berço do islão - é uma visão que vale mais do que mil palavras."