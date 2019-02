No Rio de Janeiro, reina o choque depois do incêndio que devastou uma parte do Centro de Formação do Flamengo e fez dez mortos, todos eles jovens futebolistas de entre 14 e 16 anos. Há ainda um ferido em estado grave e dois feridos ligeiros.

Este vídeo mostra como era o ambiente entre os jovens, antes da tragédia. O de camisola vermelha é Athila Paixão, uma das vítimas mortais.

Zico, antiga glória do clube, ainda está incrédulo.

View this post on Instagram Meus sentimentos ??? A post shared by EneJota ?? ? neymarjr (@neymarjr) on Feb 8, 2019 at 4:16am PST Também Neymar Júnior, estrela da seleção brasileira e do Paris Saint Germain, mostrou solidariedade para com o Flamengo.

O incêndio destruiu uma ala pré-fabricada no centro de treinos, conhecido como "Ninho do Urubu", que deveria em breve ser substituída por uma estrutura definitiva. Esta já é considerada a maior tragédia dos 123 anos de história do Flamengo.