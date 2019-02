A senadora democrata Elizabeth Warren anunciou este sábado a intenção de se candidatar à presidência dos Estados Unidos em 2020.

Considerada uma das mais progressistas da câmara alta do Congresso norte-americano, Warren fez o anúncio perante uma multidão de apoiantes reunida em Lawrence, no Massachussetts. A senadora viajará nos próximos dias a vários Estados onde serão celebradas as primeiras primárias democratas com vista às presidenciais de 2020.