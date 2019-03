Lula da Silva assiste ao funeral do neto

Lula da Silva deixou, no sábado, a prisão de Curitiba, no estado do Paraná, para assistir ao velório e ao funeral do neto Arthur de sete anos que morreu de meningite meningocócica.

De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o antigo presidente brasileiro aproveitou para reafirmar que é inocente dos crimes pelos quais foi condenado.

Lula garantiu ao neto que quando o encontrasse no céu, iria levar o "diploma de inocente".

No final do dia, o ex-governante voltou para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Cutitiba, onde está preso desde 7 de abril de 2018.

Lula da Silva cumpre pena de 12 anos 1 mês por corrupção passiva e branqueamento de capitais no caso do triplex do Guarujá, no âmbito da Operação Lava Jato.