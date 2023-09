Penas pesadas para participantes em motins pró-Bolsonaro em Brasília

De Euronews

Supremo Tribunal do Brasil atribuiu penas de 14 a 17 anos de prisão a três apoiantes de Jair Bolsonaro

Penas pesadas no primeiro processo dos motins na sede do poder brasileiro.

PUBLICIDADE

O Supremo Tribunal do Brasil atribui entre 14 e 17 anos de prisão a três apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro considerados culpados de tentativa de golpe de Estado pela participação ativa nas manifestações que degeneraram na invasão do palácio presidencial, do Parlamento e do Supremo Tribunal em Brasília, a 8 de janeiro deste ano, protagonizando cenas semelhantes ao assalto ao capitólio nos Estados Unidos por parte de apoiantes de Donald Trump, dois anos antes.