O Parlamento Europeu defende novas medidas para reduzir os acidentes nas estradas.

As regras tornariam obrigatórias várias características de segurança nos carros novos, como terem por exemplo sensores de cansaço do condutor.

A proposta visa também adaptar a legislação tendo em conta as evoluções tecnológicas e as tendências sociais, como o envelhecimento da população ou as novas causas de distracção dos condutores.