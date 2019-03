WOW Air anula voos e cessa atividade

Tamanho do texto

Más notícias para milhares de passageiros com bilhetes da WOW Air: a companhia de baixo custo islandesa, que enfrenta grandes dificuldades financeiras, decidiu pôr fim à atividade, anunciando a anulação de todos os voos previstos.

No comunicado, a WOW Air aconselhou os passageiros afetados a verificarem as disponibilidades com outras companhias.

Numa carta dirigida especificamente aos cerca de mil empregados da empresa, o fundador e diretor-executivo da WOW Air Skuli Mogensen afirmou que "nunca se perdoará por não ter agido antes".

A companhia, que transportou três milhões e meio de passageiros em 2018, registou, nos primeiros nove meses do ano passado, perdas antes da dedução de impostos da ordem dos 37 milhões de euros.